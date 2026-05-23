與周嘉洛同演法官被比較 Stanley：未有時間睇佢哋部劇 《COURT!》與《正義女神》同編劇掀討論

MIRROR成員邱士縉（Stanley）今日（23日）出席YMCA會慶啟動禮，即場與一班青少年大玩「投籃搶答」遊戲。曾為該機構任街舞導師的Stanley，表示相隔12年後以另一身份參與活動，感覺別具意義。自稱「馬鞍山巨龍」的他，表示近半年未有打籃球，雖則昨日姜濤相約他打籃球，但忙於工作而婉拒。

Stanley談《COURT！》與《正義女神》被比較

提到主演Viu TV劇集《COURT!》播映以來，外間反應好。Stanley笑指該劇緊接《IT狗2.0》播出，加上自己在第一集出現，所以好驚落差好大，幸好獲得觀眾喜歡。提到該劇製作被指跟美劇水準有得揮，Stanley坦言全靠編劇和導演，拍攝出來效果好靚導演功力好深厚，更以「快狠準」來形容。提到他為該劇演出時未到自己戲份，即爭取時間補眠。Stanley笑言好多時清晨化妝準備拍攝，當拍攝練美娟和朱鑑然法庭戲時，雖然同場，但鏡頭未有拍攝他，所以趁機補眠。對於TVB劇集《正義女神》與ViuTV劇集《COURT！》是同一編劇，令人將邱士縉和周嘉洛同演法官被對比。Stanley笑說：「佢年輕過我，但我未有時間睇佢哋部劇，我知道潘漫紅係嗰部編劇，證明佢好犀利，同一期間創作唔同法庭戲。」

Stanley又指演出Viu TV劇集《COURT！》感覺大挑戰，重溫自己演出《IT狗2.0》時咬字不夠好會有「食字」出現，今次要字正腔圓要做得更好。

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Stanley將與李準基、柯佳嬿合作

另外，提到《綁架遊戲》是日本富士電視台史上最大規模的國際合製作品，找來坂口健太郎！李準基、柯佳嬿演出外，Stanley更在戲中演國際律師一角。Stanley坦言好開心，製作組是日本團隊，從中學到好多。他說：「今次演律師跟《COURT！》好唔同，睇劇本時只睇文字巳經好有追看性，我喺戲入面要講英文、日文同中文。（難不到你？）唔係啦！好彩角色背景係香港人，有口音都Ok！我多數跟坂口健太郎多對手戲，巳經完成拍攝。」

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COURT!丨邱士縉周嘉洛同演法官被對比？

Stanley與未婚妻Alina籌劃婚禮

談到工作繁忙的他，會否難以抽時間籌劃婚禮。Stanley表示幸好有wedding planner和未婚妻李炘頤（Alina）幫手。

至於提到由阮小儀、楊樂文（Lokman）及梁仲恆等主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》日前公演中，場內發生流血襲擊案。Stanley說：「我唔知道，陣間問下Lokman！相信台上演員經驗豐富會安全順利化解件事，希望觀眾支持得嚟有耐性包容大家。（遇過類似事件？）我就未試過，遇到的話，我會避開。」

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