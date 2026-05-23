ViuTV劇《COURT!》驚現足本版 多7秒戲份藏玄機 谷祖琳、黃德斌、蔡子健加盟新單元

由MakerVille出品、銀河映像製作的電視劇《 COURT！》已於5月18日晚上9時30分在ViuTV播映，劇集由銀河映像班底游乃海、朱淑儀監製，吳家偉執導，採用破格的單元形式，以同一酒店內不同房間發生的三個獨立故事貫穿12集，幕後陣容堪稱「神級」，播映以來在網絡掀起不少熱話，飾演裁判官「方仲恆 Peter」的邱士縉（Stanley）的一個決定，竟然惹來兩極反應。

邱士縉為留白事件解畫

在「ONE ON ONE | Room 809」猥褻侵犯案上，「方仲恆 Peter」邱士縉在宣判前竟然以身體不適為由逃避宣判，令整宗猥褻侵犯案的判決結果懸而未決，這個開放式結局備受爭議，有人說：「以為會原地暈低倒下， 原來就咁講句唔舒服就得。」其後邱士縉亦事件解畫：「其實open ending，畀多啲空間大家思考，想像，成件事好浪漫。」

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今次猥褻侵犯案最令觀眾大感意外，竟然是一向公正無私的「方仲恆 Peter」邱士縉最終沒有宣判結果，他曾在詢問師父「林凡」彭杏英才發現，師父所指的「Truth」是真理而非真相，直接動搖了「方仲恆 Peter」邱士縉的信念根基。後來網民發現在ViuTV官網《 COURT！》的劇集重溫的第二集和第四集出現了多10秒和多7秒的足本版，有人留言：「多咗7秒可以有咩分別？、」、「揸波嗰到多咗幾秒。」、「如果呢7秒是摸胸，而真實又真係摸足7秒，件案會好唔同，其實都無表達過時間的關鍵。」、「結局留白好正，每人的思考不同，比觀眾自己填上自己的答案。」、「非常好嘅ending，而方官最後嘅笑容，我理解為佢已經諗通咗啲嘢。第一個單元嘅每一個演員都做得好出色，大家恰盡其份。」、「Opening End 係比各位自己心中作出裁決。」

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「酒店失竊案」「酒店謀殺案」陣容強勁

「方仲恆 Peter」邱士縉在劇中已經落幕，緊接出場是「酒店失竊案」和「酒店謀殺案」兩宗案件，演員陣容相當強勁，包括：903 DJ 阿正（黃正宜）、Sica何洛瑤、陸駿光、歐鎮灝、周祉君 、強尼、陳湛文、林愷鈴、艾文、黃德斌、谷祖琳、張達倫 、湯駿業、徐浩昌 、蘇家樂、陳淑儀、駱振偉、陳欣妍、蔡子健、邵美君等，這階段的劇情著重探討法庭上的「證據偏見」及「程序公義」，各集都有不同的重點推介：

單元二：酒店失竊案（第6至8集）

第6集（失竊｜重點推介）： 焦點：CID隊長「肥祥」陸駿光只信實證。探員經過抽絲剝繭的推理，成功套取口供並拘捕南亞裔疑犯「阿藍」。 看點：「阿藍」面對鐵證堅稱無辜，而法援律師「關國耀」強尼 因「阿藍」不懂法律，初期對其清白存疑，雙方合作陷入僵局。 第7集（區域法院｜證據也會說謊）： 焦點：案件移交區域法院開審，控辯雙方在庭上激烈交鋒。 看點：劇情揭示「謊言」有時比真實的人證物證更合乎邏輯，引出「證據是否就等於真相」的深刻辯證。 第8集（失竊案結局｜法庭交鋒）： 焦點：關律師與控方展開終極辯論。 看點：審訊反轉不斷，考驗觀眾對證據邏輯的判斷。

單元三：酒店謀殺案（第9至10集）

第9集（謀殺｜控辯對決）： 焦點：劇情切入第三單元謀殺案。由「方大狀」湯駿業字字如刀，憑藉大量人證物證將被告「楊依婷」谷祖琳逼入絕境。 看點：辯方律師「余狀」張達倫一度勝算渺茫，兩人辭鋒銳利的對決極具張力。 第10集（程序公義｜重點推介）： 焦點：案件進入白熱化，控辯雙方就「程序公義」展開角力。 看點：代表控方的「兆豪」蘇家樂與代表辯方的「達君」徐浩昌私下為好友，庭上卻各為其主。辯方在此集中發現了警方口供的微小出入，成為扭轉局勢的關鍵，充滿戲劇性。