COURT!｜朱鑑然演勢利律師獲讚似梁朝偉 曾演《尋秦記》古天樂兒子 華仁畢業為前港隊游泳代表

ViuTV原創律政劇《COURT!》熱播，37歲朱鑑然（Kevin）飾演勢利律師Mark大獲好評！網民激讚他演技大躍進，比《尋秦記》、《家族榮耀》時期進步極多，甚至直指他「眼神似梁朝偉」。本文帶你一文看清朱鑑然背景、網民評價及演藝經歷，看這位「翻版彭于晏」兼前香港游泳代表如何憑實力突圍而出。

ViuTV《COURT!》口碑載道

ViuTV原創律政劇《COURT!》自首播以來，憑藉強勁的銀河映像幕後製作班底（監製游乃海、朱淑儀等）和緊湊劇情，成功引起全城熱話。在眾多實力派演員中，現年37歲的朱鑑然（Kevin）憑藉飾演勢利新晉律師Mark（鄺澤熙）一角，意外成為網民焦點，精湛演出獲得壓倒性好評，更被外界譽為他演藝生涯的「最新代表作」。

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朱鑑然演活寸嘴律師成焦點

劇中，朱鑑然飾演的Mark聰明能幹，但為人極度勢利，為求勝訴不惜遊走法律灰色地帶。他在第一集甫出場便以一口流利的絕妙英文口音技驚四座；其後在盤問受害人時展現咄咄逼人的氣勢，加上時而流露出生無可戀、「一如一槍打死我」的連環厭世表情，演技層次豐富，讓觀眾眼前一亮。

網民激讚眼神似梁朝偉

隨著劇集播出，大量網民湧入討論區對朱鑑然的表現讚不絕口。不少留言驚嘆：「原來朱鑑然真係識做戲！」、「呢條仔有料到，不論言談、身體語言、微表情都做得好細緻」。更有網民認為他的氣場非常適合演繹專業人士，甚至給出極高評價，大讚他「眼神有啲似梁朝偉」，並認為他的演技表現比同劇的MIRROR成員邱士晉（Stanley）更勝一籌，演出極具張力。

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表現完勝《尋秦記》、《家族榮耀》時期

網民普遍認為，朱鑑然今次在《COURT!》的演出有飛躍性進步，完全洗刷了過往「演技青澀」的印象。有網民直接指出：「真係睇到進步，比起之前好太多！」回顧朱鑑然過往作品，無論是在電影版《尋秦記》中飾演古天樂的兒子「項羽」，還是在TVB熱播劇集《疊影狙擊》、《太陽星辰》，以及在《家族榮耀》中飾演楊茜堯細佬「甄誠」的演出，網民一致認為今次在《COURT!》的表現都更為出色、搶鏡且極具說服力。

起底朱鑑然背景：古天樂旗下「翻版彭于晏」

其實，身高180cm、身型健碩的朱鑑然背景大有來頭。他中學就讀名校九龍華仁書院，14歲便被選入香港游泳代表隊，曾代表香港出戰亞運、世界大學生運動會及世錦賽等國際賽事，更是前香港400米混合泳（短池）紀錄保持者。運動員出身的他，在2016年轉戰演藝圈後，因外型俊朗神似台灣男神而有「翻版彭于晏」之稱，曾參演《P風暴》、《破風》等電影。現為古天樂旗下Triple S Artiste Management藝人的朱鑑然，同門還有袁澧林、吳肇軒等新一代演員。今次在《COURT!》中，這位昔日的「飛魚」終於憑實力「游」出一片天，成功以演技獲得觀眾的全面肯定。

朱鑑然前度同緋聞女友屬女神級

朱鑑然的前度和緋聞女友都是女神級，在2019年，朱鑑然被爆與模特兒盧慧敏（Amy）拍拖，有指盧慧敏與男方家人一起去旅行，更傳出訂婚消息，不過朱鑑然未有多談，只表示了解中，其後陳卓賢（Ian）公開認愛盧慧敏，當時曾有指盧慧敏與朱鑑然有婚約，朱鑑然經理人公司否認，指二人2019年已分手，直至2021年再同台灣網紅邵岱兒傳出緋聞，被拍到二人同遊赤柱。

