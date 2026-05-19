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COURT!｜Stanley首演法官威嚴讀判詞 練美娟睇《正義女神》取經 朱鑑然「亂閃高燈」要上庭

影視圈
更新時間：22:14 2026-05-19 HKT
發佈時間：22:14 2026-05-19 HKT

MIRROR成員邱士縉（Stanley）、練美娟、朱鑑然合拍ViuTV原創劇《COURT!》，Stanley飾演對錯分明，最年輕的裁判法官，練美娟扮演的律政檢控主任，朱鑑然演好勝辯方律師；巧合地，TVB早前播畢的律政劇《正義女神》，周嘉洛的也演最年輕法官，與Stanley所演角色的設定相近。撰文：李文偉、攝影：林賓尼

邱士縉會檢討

對此，Stanley認為難以比較，不似在運動場以成績分高低。他指演員在整齣劇中屬小齒輪，加上劇本、導演、幕後各方面配合才能成就出色作品，笑說若然觀眾想比較，不妨追看《COURT!》，對於評價，是好是壞他也會檢討。至於練美娟表示也有收看了《正義女神》互相學習。3人也曾進入法庭旁聽，親身感受法庭的嚴肅。

Stanley、練美娟、朱鑑然受訪，宣傳《COURT!》。
Stanley、練美娟、朱鑑然受訪，宣傳《COURT!》。
Stanley飾演對錯分明，最年輕的裁判法官。（《COURT!》劇照）
Stanley飾演對錯分明，最年輕的裁判法官。（《COURT!》劇照）
練美娟扮演的律政檢控主任，朱鑑然演好勝辯方律師。（《COURT!》劇照）
練美娟扮演的律政檢控主任，朱鑑然演好勝辯方律師。（《COURT!》劇照）

朱鑑然前車可鑑

練美娟對律政劇的印象，來自小時候看《壹號皇庭》，朱鑑然看《正義迥廊》、《毒舌大狀》等電影，觀察行家的演繹方式，作為塑造角色的參考教材。朱鑑然同時自爆早年在加拿大讀大學，駕車時向其他車輛「閃高燈」而被檢控，「要出庭，當時檢控我的警員也在場，問我是否知道犯錯，令我提醒自己不可再犯事。」

Stanley、練美娟、朱鑑然合拍《COURT!》深度互動。
Stanley、練美娟、朱鑑然合拍《COURT!》深度互動。
朱鑑然看過《正義迥廊》、《毒舌大狀》等電影，觀察行家的演繹方式。
朱鑑然看過《正義迥廊》、《毒舌大狀》等電影，觀察行家的演繹方式。
朱鑑然早年在加拿大讀大學，駕車時向其他車輛「閃高燈」而遭檢控。
朱鑑然早年在加拿大讀大學，駕車時向其他車輛「閃高燈」而遭檢控。

邱士縉NG頻頻

Stanley首次挑戰法官角色，稱過往演出中發覺自己說對白時有發音問題，「編劇為了令對白直白和真實，請教了法律顧問的意見。我要一口氣宣讀好長的判詞，不斷提醒自己咬字要清晰、精準，展現威嚴。」而在劇本不斷修改下，最終分場劇本在拍攝前一天才收到，故他們好多時只有一日時間準備，是故Stanley稱第一場法庭戲最難忘，皆因NG了好多次。

Stanley首次挑戰法官角色。
Stanley首次挑戰法官角色。
Stanley直言，過往演出中，說對白時有發音問題。
Stanley直言，過往演出中，說對白時有發音問題。
Stanley在《COURT!》入面要一口氣宣讀好長的判詞。
Stanley在《COURT!》入面要一口氣宣讀好長的判詞。
Stanley首次挑戰法官角色要展現威嚴。
Stanley首次挑戰法官角色要展現威嚴。

練美娟崇拜朱鑑然

練美娟透露在劇中好怕Stanley、朱鑑然，皆因其角色沒有法律背景，常被兩人針對而眼濕濕，笑言：「現實來說，我當Stanley是空氣啦！完全不會怕他。朱鑑然呢……我好崇拜他，劇中我卻討厭他，真是演技大考驗！」她表示對朱鑑然的印象是「專業戶」，朱鑑然稱自己演教師比較多，也是首演律師；練美娟的「崇拜」令他受寵若驚，形容女方氣場強大又玩得，是女中豪傑。

練美娟笑稱當Stanley是空氣。
練美娟笑稱當Stanley是空氣。
練美娟︰「朱鑑然呢……我好崇拜他，劇中我卻討厭他，真是演技大考驗！」
練美娟︰「朱鑑然呢……我好崇拜他，劇中我卻討厭他，真是演技大考驗！」

邱仕縉服飾︰Dolce Gabbana、鞋履︰Giuseppe Zanotti、配飾：Gentle Monster；造型：Amissa Tsui、化妝：Rainbow Chung、髮型：Seiko SinHair Culture

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