COURT!丨邱士縉為角色狂練咬字 自爆爭取補眠時間 朱鑑然挑戰台詞功力對劇本「嚴陣以待」

ViuTV原創劇《COURT!》於5月18日起，逢星期一至五晚上9時30分播映，電視劇由MakerVille出品，銀河映像製作。在《COURT!》中，MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳子豐、朱鑑然分別飾演不同的律政人員，以各自擁有的身份分享對故事的看法。Stanley飾演的Peter是一名法官，Stanley表示：「佢對真相係非常之追求，好正義，另一方面都執著嘅，執著要搵到事實嘅真相，佢認為法庭呢個地方就係可以搵到事實嘅真相，還原返事情嘅經過，畀返受害人或被告嘅一個清白。」他看畢劇本後有另一番感受，「覺得法庭其實唔係一個追求真相嘅地方，佢只係一個盡量用持平嘅司法方式去維持返呢個社會嘅秩序，我都好Appreciate呢個世界如果有多啲Peter呢種類型嘅法官嘅話，可能成件事會再完整啲。」

邱士縉演法官得益良多

Stanley表示榮幸與銀河合作：「好榮幸可以同佢哋合作，亦都見到佢哋劇本嘅優秀，見到佢哋對戲劇嘅追求，我覺得係學到好多嘢。今次嘅角色係一個法官，比我平時講嘢更加字正腔圓，更加清晰，更加要冇懶音，呢方面我都有再練習多啲咬字再清晰啲。對白要好熟，都係好大嘅挑戰。」他自爆拍攝趣事，「我哋身處喺法庭景，法庭因為場地關係，就會拍咗啲律師先，拍好長嘅律師對話，轉機位要時間，之後先會轉嚟我呢邊法官個位，好多時佢拍呢邊嗰陣我就喺度瞓覺。」

陳子豐與邱士縉合作好玩順暢

陳子豐今次飾演一名法官，為Stanley嘅上司及師兄，他有感與Stanley合作很好玩、很順暢，「都期待咗好耐，我哋第一次合作係好多年前嘅《大叔的愛》等到咁多年之後嘅今日，雖然我戲份唔係好多，但我主要嘅對手就係Stanley。有幾場戲嘅情緒都有啲起落，同佢之間都有啲緊張、衝突，呢幾日都好緊張，好似好熟悉Stanley呢個人，會擔心做出嚟舒唔舒服。到今日就覺得有火花，係幾好睇，希望大家鍾意。」雖然角色是一名法官，不過他今次沒有法庭戲，「慶幸喺呢部戲入面冇法庭戲，因為對白會好長，知道之後即刻鬆一口氣。」

朱鑑然感謝「上天給的考驗」

劇中一位精明能幹的年輕律師Mark由朱鑑然飾演，他說：「頭腦轉數快，好鍾意打扮，好注重自己衣著，同劇組Create咗一個好身光頸靚嘅角色。」拍攝煞科戲當天的他有感：「開心嘅時光過得特別快，我係盡咗力去準備Mark呢個角色。我台詞嘅功力或表達一向係比較差，對劇本係真係嚴陣以待， 係咁唸係咁唸，我覺得呢個係上天畀我好大嘅一個挑戰，就知道我係時候再做好啲，亦令我好雀躍，好愛呢個挑戰。我就專攻呢樣嘢，唸到我覺得個台詞令我慣常講嗰句說話，然後發現當Action時就會不經意、好順咁講咗句台詞。」

