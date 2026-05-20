COURT｜ViuTV新劇獲讚似美劇 幕後大腦與《正義女神》是同一人 邱士縉周嘉洛同演法官被對比

由MakerVille出品，銀河映像製作的電視劇《 COURT！》已於5月18日晚上9時30分在ViuTV播映，無獨有偶，TVB重頭劇《正義女神》同樣以律政為題材，最巧妙的是，兩台皆破格採用新世代男星擔任「最年輕裁判官」，令電視圈掀起一場激烈的「法庭風暴」。

《 COURT！》幕後陣容堪稱「神級」

《 COURT！》幕後陣容堪稱「神級」，由銀河映像班底游乃海、朱淑儀監製，吳家偉執導，劇集採用破格的單元形式，以同一酒店內不同房間發生的三個獨立故事貫穿12集，雖然只播出2集，不過在網上已經製造了不少話題，尤其「最年輕裁判官」！邱士縉（Stanley）對決周嘉洛，在網上引發兩極討論。

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邱士縉演技已獲網民一致激讚

邱士縉（Stanley）在劇中飾演「方仲恆 Peter」，這位被譽為最年輕的裁判官處事冷靜理性、秉公無私，更拋出金句：「法庭入面，是不會找不出真相！」完美演繹出角色對尋求真相的極度固執。雖然劇集僅播出兩集，但「大表哥」的演技已獲網民一致激讚：「邱視帝又進步了不少，認真的眼神令我有少少驚，認真得嚟好有型！」、「大表哥個氣場好勁，啲對白咁難講都可以字字鏗鏘，超近鏡睇到對眼好有火好有戲。」不少觀眾更形容《COURT!》製作水準極高，猶如「喺香港電視台睇到講中文嘅美劇」，大讚其真實感與拍攝手法遠超以往本地法庭劇。

周嘉洛《正義女神》迎來演藝生涯大突破

另一邊廂，TVB的《正義女神》當日播出同樣備受矚目。向來以喜劇形象示人的周嘉洛迎來演藝生涯大突破，飾演城府極深的裁判官「鄭邵文」。這個角色內斂、寡言卻高度專業，為了向上爬甚至不惜結交權貴，展現出極具野心的一面。為了演活這個沉悶寡言的角色，周嘉洛曾明言：「只要係金城安會做嘅動作，我一概唔會做！」當日網民對周嘉洛的演出同樣給予高度評價：「周嘉洛完全搣甩金城安影子，估唔到佢都可演正劇！」兩套劇集題材撞到正，難免被網民放上擂台比較。有人認為兩位男星表現各有千秋：「一個靠眼神殺人，一個靠對白壓場，兩個都值得攞獎！」將兩人並列為今年視帝的熱門人選。

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《COURT!》與《正義女神》同樣出自編審潘漫紅

不過，最令網民驚訝的是，《COURT!》與《正義女神》同樣由金牌編審潘漫紅炮製！有網民點出關鍵：「本來就係兩種手法，一邊講爽感，一邊講真實感，佢哋只要做到自己想拍嘅效果，觀眾又buy，咪正囉！兩套戲表達嘅重點都唔同，唔可以一齊鍾意，觀眾都睇得開心咩？」潘漫紅曾先後效力於亞洲電視、無綫電視與及香港電視網絡（HKTV），她的作品風格多樣，尤其擅長職人劇，如醫療、新聞、法律題材，曾編審和編劇的劇集包括《陀槍師姐》系列 (II, III, IV)、《On Call 36小時》、《導火新聞線》、《還來得及再愛你》、《星空下的仁醫》、《巨塔之後》和《正義女神》等，均獲得極高評價。