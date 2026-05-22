高鈞賢42歲生日被讚發福仍然靚仔 酒吧開張陪飲陪唱熱吻富婆妻 深情攬實老婆晒恩愛

前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）於5月20日迎來42歲生日，今年他選擇在自己於深圳新開業的酒吧中慶祝，場面熱鬧！從網民曝光的照片可見，新店除了設有現場樂隊表演增添氣氛外，更有專屬T恤出售。身為老闆的高鈞賢與年輕10歲的圈外愛妻黃梓漫（Christine）放下身段，親力親為在店內招呼客人、上台唱歌及陪飲紅酒。在切印有「42」字樣的生日蛋糕時，高鈞賢更深情攬實老婆上演一幕「咀爆」戲碼，大晒恩愛。雖然有網民指Matthew面容略顯發福，但依然無損他的靚仔氣質，魅力不減。

高鈞賢為女兒洗頭當生日禮物

高鈞賢今日（22日）也在IG分享生日派對照片，留言表示：「42歲的生日，最治癒嘅禮物，除咗老婆嘅愛錫，原來係返屋企幫前世情人洗頭。最近為咗新舖忙到分身乏術，但一返到屋企見到佢個『泡泡火雞頭』同埋笑容，所有疲勞真係一秒清空。做老豆（竇）嘅快樂，就係咁簡單。當然，最要多謝我嘅最愛老婆 Christine（多謝你個『老公BB』蛋糕同超級霸氣嘅黑玫瑰！）。創業開荒呢段日子，辛苦你包容我嘅忙碌，有你一直喺身邊撐住我，呢個生日特別圓滿。多謝一班兄弟同團隊陪我癲、陪我切呢個『發』字蛋糕！42歲，願望好簡單：屋企人健健康康，Sunvdae S Lounge 順順利利，大家一齊『發』！同埋自己創立的Sunvdae 文化傳媒公司越做越好！」

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高鈞賢婚後雙喜臨門

高鈞賢與太太婚後雙喜臨門，去年1月順利誕下愛女高子琳（Liona），一家三口生活美滿。為了給妻女提供更優質的生活與學習環境，有指兩人於去年12月豪擲高達2,250萬港元，買入九龍塘老牌豪宅畢架山一號的一個三房連車位單位。升格做業主的高鈞賢曾透露，由於工作及生意關係，未來會主要在香港與深圳兩邊走；而進駐九龍塘傳統名校區，更是為了愛女日後的升學之路提早鋪路，廿四孝爸爸當之無愧。

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高鈞賢老婆是「美容界富婆」

高鈞賢太太黃梓漫絕對是一名「美容界富婆」，她一手創辦的連鎖中醫美容及健康中心「美妍堂」（MCTA）在港擁有四間分店，去年10月更成功在美國掛牌上市。當時股價一度狂飆逾六倍，令其帳面身家暴漲至超過27億港元！不過公司於11月中旬突然被勒令停牌，至今五個月仍面臨復牌阻滯。性格硬朗的黃梓漫曾有過一段婚姻，當年離婚時極具骨氣地將所有名錶與鑽石歸還前夫，深信「面子不能丟，錢可以再賺」。如今太太事業遇上波折，高鈞賢隨即發奮搞酒吧生意擔起頭家，夫妻二人共同進退，獲網民大讚是超級好老公。

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