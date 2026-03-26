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高鈞賢富貴妻健康亮紅燈？曝光藥量加重驚爆血管 曾歷婚姻創業失敗公司上市遇阻滯

影視圈
更新時間：17:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-26 HKT

41歲的高鈞賢（Matthew）與美容界富婆太太黃梓漫（Christine）就快結婚1年半，二人不時分享家庭照晒幸福。近日高鈞賢的富貴妻黃梓漫在社交平台上載照片，見到精緻瓷杯及一盒降血壓藥，並寫上：「今年藥量都加重了」，情況令人擔憂。

高鈞賢太太原生家庭起點不高

高鈞賢富貴太太黃梓漫未有交代病情，但早前生日的她，有不少慶祝活動，未知是否生活或飲食不規律，而令病情加重。而黃梓漫日前在小紅書分享影片，透露受訪時提到原生家庭起點不高，為做出成績花不少努力：「帶著團隊衝刺納斯達克上市，成為了香港資本市場最年輕的上市公司CEO之一，這氣路我走了整整10年。」

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黃梓漫又提到老公高鈞賢被標籤「食軟飯」：「很多人只看到我站在台前的樣子，但沒有看到，我曾經也是經歷過婚姻失敗創業失敗以及無數過崩潰的夜晚，是他推掉所有工作來陪我，給我打氣，我面對市場的壓力時，扛不住的時候，是他帶我去散心，幫我穩住情緒，他是我的愛人，也是人生中最懂我的人，也是我創業上的戰友。」

高鈞賢夫婦擲2千多萬買豪宅

高鈞賢於2024年底突然宣布婚訊，翌年1月年輕10年的富貴妻黃梓漫為他誕下女兒高子琳（Liona），高鈞賢婚後生活美滿，去年更有指兩夫婦豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號的三房單位連車位，為女兒入名校鋪路。

高鈞賢妻身家曾暴漲至27億

不過黃梓漫創辦的公司去年10月在美國掛牌上市，股價曾一度飆升逾六倍，賬面身家暴漲至逾27億港元。其後卻遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，勒令該公司停牌。

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