馮盈盈14年前舊照出土 清純眼鏡娘竟撞樣高鈞賢 Band 1母校仲有呢啲明星校友
更新時間：19:00 2026-03-31 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-31 HKT
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港姐冠軍馮盈盈近日趁母校寶血會上智英文書院創校60周年，悄然重返校園，並在IG分享了一張與14年前在同一地點拍攝的對比照，引發網民熱議。照片中，馮盈盈完美復刻了當年指著「6D」班房門牌的姿勢，雖然已從青澀少女蛻變為成熟女神，但燦爛笑容依舊，驚人的「凍齡」樣貌，讓不少粉絲大讚時間沒有在她身上留下痕跡。
馮盈盈重返母校班房打卡
馮盈盈透露此行不僅探望了校長與恩師，更從師妹口中得知，自己當年那張在課室門前拍下的照片，竟已成為校園內的「打卡」傳說。馮盈盈在帖文寫道「踏進熟悉的校園，彷彿一下子回到了14年前的中學時代。」師妹們經過時都會模仿她的招牌姿勢拍照留念，這份跨越時空的傳承讓她大為感動，也促使她童心大起，決定親自重現這張經典照片，作為送給母校和自己的一份特別禮物。
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馮盈盈校服舊照清純可人
從對比照可見，14年前的馮盈盈身穿校服、戴著眼鏡，充滿學生的純真氣息；如今則換上一身優雅裝扮，散發自信光芒。不過亦有網民指學生時代的馮盈盈，竟然撞樣高鈞賢，卻是她始料未及。
馮盈盈母校被封女神搖籃
事實上，馮盈盈的母校素有「星級搖籃」之稱，多年來培育出無數傑出女性。除了馮盈盈，演藝圈的校友還包括前HotCha成員張紋嘉、歌手「糖妹」黃山怡；此外，名模歐陽妙芝、前新聞主播魏綺珊、律師翁靜晶、舞台劇演員譚芷翎、女作家梁莉姿，以及作曲填詞人賴映彤等，皆是從該校畢業，名人輩出。
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馮盈盈校友位位猛料
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2026-03-30 15:24 HKT