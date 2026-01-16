31歲馮盈盈身材又有進化？健身照曝光再掀話題 自揭因一事內心感到失落

現年31歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈，近年重返母校香港大學碩士學位，更成功轉型為「知性學霸女神」，除了不時向網民分享健康飲食心得之外，最近成為內衣品牌代言人的她，拍攝了多輯震撼眼球的「升級」性感硬照。日前她上載健身照片，卻不其然展示出其Big爆身材，令不少網民心心眼！

馮盈盈接觸健身8年

馮盈盈在IG分享健身照片，並發文向健身教練道別，感謝對方多年來的指導：「2018年，我開始接觸健身，中間雖然有過中斷，但每次重新出發，都是我的健身教練一直在旁指導，陪伴我成長。」她續說：「不知不覺8年了，來到我們最後一堂，心裡難免有些失落，感謝你這些年的訓練和支持，讓我變得更強壯！祝你未來開啟事業新篇章，發展更上一層樓！」

相關閱讀：馮盈盈親解變「豐滿女神」之謎 豪言「唔止升兩CUP」 開腔談被TVB雪藏

馮盈盈「戰繩」晒身材

照片中的馮盈盈，化了一個靚妝，穿上紫色運動BraTop及緊身褲在健身室做運動，健身教練從旁指導，並接觸了多個健身器材，其中在揮動「戰繩」的照片中，馮盈盈不其然晒出「事業線」，美好身材表露無遺。不少網民都心心眼，跟至有人指她比AI更美：「仲靚過AI！盈盈好勁」。

相關閱讀：馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球