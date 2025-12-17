Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球

影視圈
更新時間：15:01 2025-12-17 HKT
發佈時間：15:01 2025-12-17 HKT

2016年港姐冠軍馮盈盈早前重返母校香港大學碩士學位，成功轉型為「知性學霸女神」，不時與網民分享專業健康飲食心得。馮盈盈亦會keep住做運動操肌，務求時刻保持完美體態，繼早前為內衣品牌拍攝的「噴血級」硬照後，近日再在新相流出，尺度震撼眼球。

馮盈盈繼續派福利

近日馮盈盈又再在IG分享性感火辣靚相，完美展現其優美身段，照片中的她大方展現出其豐滿的上圍，把完美曲線呈現在大家眼前，加上她臉上的含蓄笑容，繼續向粉絲派福利，同樣獲不少網民心心眼，並留言讚她美麗又可愛。

相關閱讀：馮盈盈變身性感尤物罕晒內衣照 展露S曲線挑戰火辣尺度狂騷豐滿上圍 網民：頂唔住啦

馮盈盈成功轉型

馮盈盈自當選港姐冠軍後，曾一度備受力捧，除了主持大騷及節目外，還拍過不少劇集，如《果欄中的江湖大嫂》、《反黑路人甲》等，但在2022年初開始，馮盈盈的工作量突然大減，之後選擇讀書進修，在香港大學進修食品產業管理市場營銷及管理學碩士，並考獲了一級榮譽優等成績（Distinction），畢業後一改「MK港姐」形象，成功脫胎換骨。

相關閱讀：馮盈盈超豐滿上圍全「熟透」  火紅吊帶低胸戰衣造型勁性感  撞樣韓團女星減齡10年

 

