馮盈盈親解變「豐滿女神」之謎 豪言「唔止升兩CUP」 開腔談被TVB雪藏

影視圈
更新時間：23:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-20 HKT

現年31歲的2016年港姐冠軍馮盈盈，早前重返母校香港大學攻讀碩士學位，向來注重飲食健康的她，不時與網友分享飲食心得。最近成為內衣品牌代言人的馮盈盈，為了保持完美體態，亦會配合適當運動來操肌，近日馮盈盈又再有「升CUP」內衣照流出，再次震撼網民眼球，馮盈盈坦言已是極限！

馮盈盈再度升CUP

馮盈盈當年參選港姐時，曾公布上圍尺寸被嘲身材差，不過之後她疑似不斷發育，繼早前的「噴血級」內衣照，近日在IG又分享三輯「升CUP」靚相，全都給人熱辣辣的感覺，網民留言大讚又靚又索。提到會否再有突破，馮盈盈向傳媒表示已是極限：「今次都差唔多係極限，我諗都係好大突破，最盡都係三點式，參加香港小姐時已著過，都俾到我膽量，但超越三點式，就未能handle到。」對於網民熱烈討論其「升兩CUP」之謎時，馮盈盈竟搞笑地反問「只係兩CUP？」，之後更賣口乖大讚產品效果超好，坦言自己是憑良心直說。問到會否進一步成為「波霸」，她表示最重要是身材勻稱，展露曲線已很迷人，不會用其他手法造假，笑言自己是史上穿最多衫的內衣廣告。

馮盈盈：繼續做好本份同崗位

對於有傳馮盈盈因拒拍性感戲而被TVB雪藏，她表示一直都有工作，今年先後參與過4個綜藝節目，當中與森美主持的《魔法剪裁師2》都有入圍十大：「一直都keep住有唔同工作，好多謝網民咁留意我，農曆新年都會主持賀年節目。」但她表示今年的確少拍劇集：「所有工作都係公司安排，如果有適合角色或崗位，我都願意嘗試。雪藏嘅話，真係有少少誤會，多謝公司俾咁多機會我。」問到會否擔心被新晉小花威脅，她說：「公司咁多藝人，各有特色，唔擔心邊個取代自己或淘汰我，繼續做好本份同崗位。」她澄清與TVB還有幾年合約，大家可繼續找她開工。

