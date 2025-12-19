Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮盈盈解釋因皮膚敏感缺席台慶 否認因拒拍《一舞傾城》未有新劇 感恩有不同工作預告拍賀年節目

影視圈
更新時間：17:15 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-19 HKT

馮盈盈今日（19日）為NMN產品廣告拍攝，本身修讀營養學的她，笑言今次有機會將提升健康活力產品介紹畀大家，又自爆早前皮膚敏感而未能出席《萬千星輝賀台慶》，當時手指有皮膚敏感，9月左右開始有這個問題，幸好面部沒有敏感。談到是否因壓力大引起皮膚敏感，她表示工作忙不夠休息，醫生亦建議她要有足夠休息時間。

馮盈盈認劇集未有安排

提到有傳因拒拍《一舞傾城》，有份演出的《逆天奇案2》播映後未有新作品。她說：「有少少誤會，呢一年多都好感恩好多工作機會，好似之前參與《飲茶》、《剪裁魔法師》、《食好啲》又有拍廣告，都有好多唔同工作，所以大家誤會咗！」談到劇集方面，她表示未有安排，但稍後會拍賀年節目。提到TVB現時少開劇，問到演出機會變少？她表示要由公司安排，也承認公司開劇數目的確比以前少，亦相信公司會因應合適角色或崗位去選用藝人

馮盈盈拍內衣廣告「大解放」

問到跟TVB是否即將完約，她表示還有幾年。另外，提到馮盈盈早前拍攝內衣廣告性感「大解放」。她表示是她入行以來第一次拍內衣廣告，主要帶出健康活力性感，又笑言是史上著最多衫的內衣廣告，雖然以時裝與內衣配搭，但也展示出自己幾Fit的身形。

