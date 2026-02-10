Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮盈盈玲瓏浮凸身材挑戰極限冰水浴 「冰火交融」比堅尼照辣到噴火大方晒豐滿上圍

影視圈
更新時間：17:30 2026-02-10 HKT
發佈時間：17:30 2026-02-10 HKT

馮盈盈早前重返母校香港大學碩士學位後畢業，工作未見太多。她近年盛傳被TVB雪藏，積極鋪路轉型成為「知性學霸女神」，不時分享專業健康飲食心得。此外，她亦不時在IG上分享生活點滴，與粉絲互動。近日，她與媽媽一同飛往泰國曼谷，享受了一趟身心放鬆之旅，更在IG上載多張性感泳照，大派福利，引起網民熱烈討論。

馮盈盈浸冰水浴展現S形曲線

在眾多照片中，最吸睛的莫過於一組她在戶外木桶中挑戰「Ice Bath」（冰水浴）的性感照片。相中的馮盈盈身穿一套湖水藍色的比堅尼泳衣，在裝滿冰塊的水中，大方展示其驕人上圍和白滑肌膚。其中一張相，她雙手捧起冰塊，面露甜美笑容，另一張則將雙臂展開，狀甚陶醉，完美展現出她的纖腰和玲瓏有致的S形曲線，火辣身材一覽無遺，讓網民大飽眼福。

相關閱讀：馮盈盈親解變「豐滿女神」之謎 豪言「唔止升兩CUP」 開腔談被TVB雪藏

馮盈盈孝順媽媽變身攝影師

馮盈盈在帖文中分享，這次挑戰的冰水池只有攝氏2度，剛開始時「冷到血管瞬間收縮，皮膚都變紅」，但之後卻感到全身舒暢，疲勞盡消。她表示冰水療程有助促進血液循環、舒緩疲勞及提升肌肉恢復能力，對身體修復效果特別明顯。她亦貼心提醒，冰水浴不適合高血壓、心臟病患者或孕婦。

相關閱讀：馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球

此行馮盈盈有媽媽相伴，她笑言媽媽怕冷不敢嘗試，只好變身「御用攝影師」，為她拍下這輯「火辣」與「冰凍」形成強烈對比的美照。除了冰水浴，馮盈盈也分享了在公園進行戶外瑜伽的照片，相中她身穿運動服，在綠草如茵的環境下做出多個瑜伽動作，展現其柔軟的筋骨和健康活力的一面。帖文一出，立即引來大批網民留言，紛紛大讚馮盈盈身材Fit爆，「睇到流晒鼻血」、「身材太好啦」、「靚」，並羨慕她與媽媽的好感情。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
4小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前