馮盈盈玲瓏浮凸身材挑戰極限冰水浴 「冰火交融」比堅尼照辣到噴火大方晒豐滿上圍

馮盈盈早前重返母校香港大學碩士學位後畢業，工作未見太多。她近年盛傳被TVB雪藏，積極鋪路轉型成為「知性學霸女神」，不時分享專業健康飲食心得。此外，她亦不時在IG上分享生活點滴，與粉絲互動。近日，她與媽媽一同飛往泰國曼谷，享受了一趟身心放鬆之旅，更在IG上載多張性感泳照，大派福利，引起網民熱烈討論。

馮盈盈浸冰水浴展現S形曲線

在眾多照片中，最吸睛的莫過於一組她在戶外木桶中挑戰「Ice Bath」（冰水浴）的性感照片。相中的馮盈盈身穿一套湖水藍色的比堅尼泳衣，在裝滿冰塊的水中，大方展示其驕人上圍和白滑肌膚。其中一張相，她雙手捧起冰塊，面露甜美笑容，另一張則將雙臂展開，狀甚陶醉，完美展現出她的纖腰和玲瓏有致的S形曲線，火辣身材一覽無遺，讓網民大飽眼福。

馮盈盈孝順媽媽變身攝影師

馮盈盈在帖文中分享，這次挑戰的冰水池只有攝氏2度，剛開始時「冷到血管瞬間收縮，皮膚都變紅」，但之後卻感到全身舒暢，疲勞盡消。她表示冰水療程有助促進血液循環、舒緩疲勞及提升肌肉恢復能力，對身體修復效果特別明顯。她亦貼心提醒，冰水浴不適合高血壓、心臟病患者或孕婦。

此行馮盈盈有媽媽相伴，她笑言媽媽怕冷不敢嘗試，只好變身「御用攝影師」，為她拍下這輯「火辣」與「冰凍」形成強烈對比的美照。除了冰水浴，馮盈盈也分享了在公園進行戶外瑜伽的照片，相中她身穿運動服，在綠草如茵的環境下做出多個瑜伽動作，展現其柔軟的筋骨和健康活力的一面。帖文一出，立即引來大批網民留言，紛紛大讚馮盈盈身材Fit爆，「睇到流晒鼻血」、「身材太好啦」、「靚」，並羨慕她與媽媽的好感情。