高鈞賢2500呎豪宅曝光 雲石裝潢巨型露台擁無敵湖景 寬敞客廳配落地玻璃採光極佳

41歲的高鈞賢，自2024年與年輕10歲的美容界富婆黃梓漫閃婚後，家庭生活幸福美滿。翌年，太太為他誕下女兒高子琳（Liona），他亦化身二十四孝「湊女公」，全力支持太太的事業。早前，高鈞賢在社交平台上，分享多段家庭樂影片，令他與家人現居於深圳南山，一個價值不菲、面積達2,500呎的湖景豪宅單位，罕有地全方位曝光，其奢華程度及溫馨佈置，旋即成為網民熱話。

高鈞賢2500呎豪宅擁巨型露台

從高鈞賢分享的最新影片可見，其愛巢採用了時下流行的開放式設計，客廳與飯廳相連，空間感極強。全屋以米白色及木色為主調，格調高雅溫馨。地板鋪上了帶有自然紋理的淺色雲石，牆身同樣鋪設了同色系的大塊雲石，盡顯氣派。客廳擺放了一張巨大的白色沙發，但最搶眼的，莫過於佔據了客廳近半位置、專為女兒Liona打造的遊樂區。屋內各處也放滿了各式各樣的玩具，儼然一個私家遊樂場，足見夫妻二人對女兒的極致寵愛。而環繞全屋的落地玻璃大窗，將戶外的無敵湖景及城市景致引入室內，採光度十足，白天景色怡人，晚上萬家燈火，高鈞賢亦曾表示，最愛與太太在巨型露台「摸住酒杯底」，享受二人世界。

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高鈞賢豪宅室內設有紅酒櫃

高鈞賢的客飯廳之間，有一個巨大的入牆飾櫃，上層是透明玻璃櫃，下層則是木製書架，擺滿了書籍。飾櫃旁更設有一個專業的恆溫紅酒櫃，存放了多支佳釀，足見二人對生活品味的追求。此外，家中各處亦擺放了不少潮流藝術品，如窗邊的「史迪仔」和透明Bearbrick公仔，為豪宅增添了不少年輕活潑的藝術氣息，與充滿童趣的毛公仔和玩具相映成趣。

高鈞賢湊女睇籃球賽事

在曝光的畫面中，高鈞賢老婆黃梓漫大多時間都專注地在書枱前工作，而高鈞賢則全程化身「神隊友」，在旁陪伴女兒，而且不僅高鈞賢自己喜愛籃球，更帶同囡囡在家中睇波，而女兒在他潛移默化下，小小年紀都會拿著玩具波玩「入樽」，成功後父女二人一起擊掌，畫面十分治癒。事實上，高鈞賢老婆黃梓漫極具商業頭腦，其創辦的公司在美國掛牌上市，股價曾一度飆升逾六倍，令其賬面身家暴漲至逾27億港元；雖然其後公司遭美國證券交易委員會以股價涉嫌人為操縱為由，勒令停牌，但似乎未有影響一家人的富貴生活。高鈞賢一邊努力發展演藝事業及直播帶貨副業，一邊悉心照料家庭，讓老婆可以無後顧之憂地拼搏，早前更為女兒未來升學豪擲2,250萬購入九龍塘名校網物業，財力十分驚人。

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