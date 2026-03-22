前TVB「億萬駙馬」晒20張政府罰單拖欠一項費用 親筆信求情揭「欠債」原因

現年41歲的高鈞賢，前年宣布與年輕10歲的億萬身家女友黃梓漫結婚，翌年誕下女兒高子琳，他近年雖然事業重心轉往內地，但仍要過著中港兩邊走的奔波生活，更讓他意外陷入罰款風波。近日高鈞賢在IG分享，20張來自香港「易通行」的繳費通知書，場面相當「壯觀」。他無奈表示：「作為一個香港好市民，$8隧道費，$183 x 20張已經交咗啦！」高鈞賢解釋自己因為換車，忘了重新設定自動繳費，加上新年去了旅行，他更以手寫信求情，希望可以酌情處理。

高鈞賢欠交隧道費遭20倍罰款

高鈞賢展示的逾期未繳隧道費及附加費賬單，涉及青沙管制區、西區海底隧道等多條主要幹道。以其中一張為例，原本僅$8的隧道費，因為逾期未繳，被徵收了高達$175的首筆附加費，總額瞬間飆升至$183，20張罰單累積下來，總金額高達數千元。高鈞賢解釋，全因早前換了新車，一時大意忘記重新設定自動繳費，加上新年期間去了旅行，而他雖然已經交了罰款，但仍付上手寫信求情，希望可以豁免部分費用。

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高鈞賢購入豪宅助囡囡入名校

高鈞賢婚後成為億萬駙馬，近年雖然長駐內地，間中都會返港工作，高鈞賢與太太黃梓漫及女兒高子琳定居深圳，租住南山一個2,500呎的單位，連同太太與前夫所生的一對子女，一家五口樂也融融。高鈞賢早前表示，家庭開支龐大，每月高達6位數，而為了讓女兒將來能在港入讀名校，他更豪擲2,250萬，購入九龍塘畢架山一號豪宅，富貴生活令人羨慕。

高鈞賢太太身家曾暴漲27億

高鈞賢太太黃梓漫是美容公司「美妍堂」的創辦人，該公司成功在美國納斯達克上市，股價一度飆升逾六倍，令其身家暴漲至超過27億港元，但去年公司遭美國證券交易委員會，以股價涉嫌人為操縱為由勒令停牌，黃梓漫生意遇上阻滯，高鈞賢為數千元罰款寫求情信，以行動表示跟太太一起共度難關。

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高鈞賢太太擁27億美容王國？