41歲「億萬駙馬」歷閃電式頭痛全身乏力險盲  提恐怖病症猶有餘悸：遲咗醫就慘

影視圈
更新時間：17:30 2026-03-06 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-06 HKT

現年41歲的「億萬駙馬」高鈞賢（Matthew），自與美容界女強人黃梓漫（Ziman）結婚並育有一女後，家庭生活幸福美滿。然而，近日他於網上分享了一段幾年前的恐怖經歷，當時他以為額頭生暗瘡而掉以輕心，但原來是患上一症而險些失明，幸好在太太的堅持下及時就醫，才避免了不堪設想的後果。

高鈞賢以為生暗瘡

高鈞賢在影片中憶述，事發時正值他事業最拼搏的時期，經常需要中港兩地奔波拍劇，作息不定，長期處於極度疲勞和高壓狀態。某天，他發現右邊眼角對上的額頭位置長出了一粒又紅又腫的東西，觸摸時感到疼痛。他當時的第一反應是，可能因為拍劇忙碌、熬夜加上飲食熱氣，只是「爆暗瘡」，因此完全沒有理會，僅隨便塗了點暗瘡膏便算了。

相關閱讀：「億元駙馬」高鈞賢2500呎愛巢大公開 《東周刊》獨家爆前港男冧掂27億富婆招數

高鈞賢病情急轉直下

豈料第二天，高鈞賢的情況越發不對勁，原本的腫痛開始擴散，甚至整個頭皮都感到疼痛。最奇怪的是，那種痛楚並非暗瘡的脹痛，而是一種「閃電式」的刺痛感，一陣一陣地刺向頭部。與此同時，他感到前所未有的疲累，即使睡了很久，起床後依然感覺「瞓極唔夠」。當時他還沒意識到嚴重性，只擔心暗瘡是否已蔓延到整個頭皮。

高鈞賢隧眼生患可致盲

幸好，當時還是女友的太太黃梓漫很快便建議他去看醫生。醫生聽完他形容「閃電式刺痛」和極度疲憊的症狀後，面色立刻一沉，嚴肅地告訴他：「你這個不是暗瘡，好大機會是生蛇（帶狀疱疹）！」醫生更警告，由於患處極之接近眼角，如果帶狀疱疹病毒一旦入眼，後果將會非常嚴重，可能會影響視力。而根據網上資料，眼生蛇甚至引發角膜結疤、視神經炎、青光眼等併發症，最壞情況可導致永久失明。聽到「影響視力」四個字，高鈞賢才立刻驚醒。

高鈞賢留疤痕作警惕

為了盡快控制病情，他立即到皮膚專科求診。醫生為他打針及處方藥物，幸好處理及時，病情很快受控。高鈞賢坦言，如果當時再拖延幾天，繼續當作暗瘡處理，「結果真的不堪設想」。雖然最後康復了，但額頭上至今仍留有一個小疤痕，每次照鏡子看到，都是一個提醒自己注重健康的警號。

相關閱讀：高鈞賢一歲囡囡隨時變「最強星二代」 奢華生日黃袍加身貴氣逼人 抓周儀式連抓三樣前途無限

