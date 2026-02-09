「億元駙馬」高鈞賢2500呎愛巢大公開 《東周刊》獨家爆前港男冧掂27億富婆招數

2005年的香港先生冠軍，現年41歲的高鈞賢，自從與身家豐厚的美容界女強人黃梓漫結婚後，生活幸福美滿。最新一期《東周刊》獨家直擊他們2,500呎的深圳愛巢，高鈞賢的寵妻秘技亦隨之公開。黃梓漫一臉幸福地透露，丈夫高鈞賢是個極度「sweet」的人，不但經常在露台與她飲酒談心，更會製造無數驚喜，例如突然送上鮮花，甚至親手煎製心形牛扒，令她時刻感受到被愛的幸福。兩人雖然各自忙碌，但高鈞賢總會鉅細無遺地報告行蹤，特別是與女性接觸時，更會主動匯報，給予太太十足的安全感。

高鈞賢與黃梓漫關係疫情後火速升溫

高鈞賢與黃梓漫的愛情故事，始於四年前的合作。當時，黃梓漫邀請高鈞賢為其護髮產品拍攝影片，兩人因而結緣。雖然當時只是朋友，但高鈞賢早已對這位比自己年輕10歲、既是單親媽媽又事業有成的女士留下深刻印象。他欣賞她的善良、美麗、勇敢追夢，以及對養生的熱誠。後來，因疫情關係，高鈞賢到內地工作，與黃梓漫重遇，愛火一觸即發。他坦言，兩人經歷過感情上的波折，才更懂得珍惜對方。黃梓漫亦表示，認識高鈞賢時正值人生低谷，是他的支持和鼓勵，讓她重新振作。

高鈞賢夫婦為女兒斥2千萬置業

婚後，高鈞賢與黃梓漫在深圳南山租下一個2,500呎的單位，作為一家三口的愛巢。這個擁有無敵湖景的單位，成為了他們維繫感情的最佳場所。高鈞賢表示，最愛在晚上與太太在露台「摸住酒杯底」，享受二人世界。除了生活上的甜蜜，高鈞賢在事業上亦非常努力。黃梓漫透露，丈夫深知演藝工作的局限，因此一直積極發展副業，包括開餐廳、創立自家服裝品牌，以及現時每周進行三次直播帶貨。早前，他們更以2,250萬元購入九龍塘畢架山一號的單位，為女兒將來的教育鋪路。高鈞賢表示，希望女兒能入讀九龍塘的名校，為她提供最好的學習環境。

