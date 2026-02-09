Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「億元駙馬」高鈞賢2500呎愛巢大公開 《東周刊》獨家爆前港男冧掂27億富婆招數

即時娛樂
更新時間：10:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-09 HKT

2005年的香港先生冠軍，現年41歲的高鈞賢，自從與身家豐厚的美容界女強人黃梓漫結婚後，生活幸福美滿。最新一期《東周刊》獨家直擊他們2,500呎的深圳愛巢，高鈞賢的寵妻秘技亦隨之公開。黃梓漫一臉幸福地透露，丈夫高鈞賢是個極度「sweet」的人，不但經常在露台與她飲酒談心，更會製造無數驚喜，例如突然送上鮮花，甚至親手煎製心形牛扒，令她時刻感受到被愛的幸福。兩人雖然各自忙碌，但高鈞賢總會鉅細無遺地報告行蹤，特別是與女性接觸時，更會主動匯報，給予太太十足的安全感。

高鈞賢與黃梓漫關係疫情後火速升溫

高鈞賢與黃梓漫的愛情故事，始於四年前的合作。當時，黃梓漫邀請高鈞賢為其護髮產品拍攝影片，兩人因而結緣。雖然當時只是朋友，但高鈞賢早已對這位比自己年輕10歲、既是單親媽媽又事業有成的女士留下深刻印象。他欣賞她的善良、美麗、勇敢追夢，以及對養生的熱誠。後來，因疫情關係，高鈞賢到內地工作，與黃梓漫重遇，愛火一觸即發。他坦言，兩人經歷過感情上的波折，才更懂得珍惜對方。黃梓漫亦表示，認識高鈞賢時正值人生低谷，是他的支持和鼓勵，讓她重新振作。

相關閱讀：高鈞賢夫婦擲2250萬購名校區豪宅 高市價估值三成置業為愛女升學鋪路

高鈞賢夫婦為女兒斥2千萬置業

婚後，高鈞賢與黃梓漫在深圳南山租下一個2,500呎的單位，作為一家三口的愛巢。這個擁有無敵湖景的單位，成為了他們維繫感情的最佳場所。高鈞賢表示，最愛在晚上與太太在露台「摸住酒杯底」，享受二人世界。除了生活上的甜蜜，高鈞賢在事業上亦非常努力。黃梓漫透露，丈夫深知演藝工作的局限，因此一直積極發展副業，包括開餐廳、創立自家服裝品牌，以及現時每周進行三次直播帶貨。早前，他們更以2,250萬元購入九龍塘畢架山一號的單位，為女兒將來的教育鋪路。高鈞賢表示，希望女兒能入讀九龍塘的名校，為她提供最好的學習環境。

相關閱讀：高鈞賢妻公司股價飆6倍後遭勒令停牌 身家暴漲27億被指有水份：今年多是非小人

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4qXEFHP

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT