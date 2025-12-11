高鈞賢夫婦擲2250萬購名校區豪宅 高市價估值三成置業為愛女升學鋪路

首屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）去年底突然宣布與被指家底豐厚、年輕10歲的黃梓漫結婚，相隔約一個月再報喜，新婚妻誕下女兒Liona。高鈞賢婚後住在深圳，曾曝光面積約2,000呎的豪宅，可見生活優質。近日土地註冊處資料顯示，高鈞賢夫婦以2,250萬元購入九龍塘畢架山一號的單位，據指與女兒升學有關。

高鈞賢連車位購入

高鈞賢夫婦購入的畢架山一號3座中低層A室，實用面積976方呎，為三房單位，上月中連車位易手，呎價為23,053元。據指原業主在2011年以1,700萬元購入單位連車位，持貨14年轉售，賬面賺550萬元。而現時網上估價1,733萬元，反映售價較估值高出517萬元或29.8%。

高鈞賢對於置業回應傳媒時，坦承想女兒將來入讀九龍塘名校，高鈞賢因經常深圳、香港兩邊住，主要工作在深圳，而太太的生意則集中在香港，有感太太要辛苦兩邊走，才有此決定。

高鈞賢妻身家曾暴漲至27億

被指家底豐厚的黃梓漫，在香港經營四間連鎖中醫美容及健康中心，今年5月老公高鈞賢曾現身為太太的美容院剪綵。黃梓漫創辦的美容公司「美妍堂」（MCTA），今年10月在美國上市，股價一度飆升逾六倍，帳面身家暴漲至超過27億港元。但上月有傳其公司遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，被勒令停牌。

