高鈞賢妻公司股價飆6倍後遭勒令停牌 身家暴漲27億被指有水份：今年多是非小人

首屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）的太太黃梓漫（Christine）創辦美容公司「美妍堂」（MCTA），上月在美國成功上市後，股價一度飆升超過六倍，令高鈞賢太太的帳面身家暴漲至超過27億港元。然而，近日有傳其公司遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，勒令該公司停牌。高鈞賢夫婦就事件有不同的反應。

高鈞賢妻公司股價如坐火箭

現年41歲的高鈞賢去年12月宣布與年輕10歲的黃梓漫結婚，並喜迎女兒Liona的誕生，一家三口定居深圳。黃梓漫被指家底豐厚，在香港經營四間連鎖中醫美容及健康中心。今年5月，高鈞賢更親自為太太的美容院開張剪綵。

相關閱讀：前TVB小生娶內地嫩妻 老婆罕揭前夫達富豪級數 離婚做一事有骨氣反被笑傻

高鈞賢太太的美容公司在美國上市後，市值一度接近40億港元，黃梓漫持有近七成股權，身家隨之水漲船高。但最近被指遭美國證交會高調介入，指高鈞賢太太的公司疑涉及「唱高散貨」的人為操縱，並援引《證券交易法》12（K）勒令公司停牌。

高鈞賢稱不清楚股票問題

對於太太公司股價的巨大波動，高鈞賢以短訊回覆傳媒時表示：「股票啲嘢我就唔清楚，佢地公司嚟緊都會有消息公布。」事件發酵後，高鈞賢夫婦的心情似乎未受影響，繼續在社交平台分享家庭生活的溫馨點滴。

高鈞賢太太黃梓漫昨晚在限時動態留言，疑為事件回應：「D不實新聞大家都係吃下花生就算了，紫微斗數都講得幾準，今年都係多是非小人，繼續努力搬磚，把時間留給最愛的家人」。

黃梓漫：溫柔才是最強大的力量

高鈞賢太太之後又在IG出PO：「真正的成長不是變得強硬，而是變得溫柔。很喜歡一句話：心有山海，靜而不爭，以溫和的方式，你可以撼動世界。以前總覺得，你要變得強勢，才能抵擋得住這世間的狂風、暴雨。後來，聽的故事多了，經歷的事兒多了，才發現：脾氣對付不了一切，反而在消耗自己，也才漸漸明白：溫柔才是最強大的力量。溫柔不是柔弱、好說話、會忍讓，而是情緒穩定、精神獨立、有格局、懂包容，內心淡定從容，生活不急不躁。溫柔的內核是強大，但不是強烈與刺激，而是一種無形的力量」。

相關閱讀：前TVB「御用色魔」為搵奶粉錢捱出病 忍痛工作廿粒鐘或需做手術 富貴老婆修身成功腰幼腳長