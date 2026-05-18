193郭嘉駿多口被雪藏三個月 直播吐苦水：我唔能夠講太多 困於尖沙咀玻璃箱倒數等復出

ERROR成員郭嘉駿（193）自年初疑因言論風波被公司「雪藏」後，近日即將正式「復出」。繼日前被發現在尖沙咀商場的巨型玻璃箱內展開「公開生活」，昨日（17日）他更在IG開直播與粉絲互動。直播中，193對被「放長假」三個月的具體原因守口如瓶，「好耐冇見大家，我……唔能夠講太多。得閒就嚟見吓我啦！」他透露玻璃箱內設有倒數計時器，當倒數結束時將有特別事件發生，並預告未來數日都會在同一地點現身，呼籲粉絲們前來見證，為這次神秘的復出活動增添更多懸念。

193疑惹怒公司高層被「雪藏」

這次193高調「復工」，源於他久違三個月的「假期」。事件起因疑似是去年底，193不滿在澳門的跨年倒數騷上沒有Solo表演，僅與ERROR隊友上台表演兩首半歌曲，事後在社交平台公開點名監製，疑因此舉惹怒公司高層。自此之後，193便全面停工，社交平台亦停止更新長達三個月，引來大批粉絲在網上「尋人」，直至日前才突然宣布在尖沙咀有公開活動，正式宣告回歸。

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193曾與經理人濟哥鬧不和

除了倒數騷風波，193與經理人濟哥的矛盾亦被擺上枱面。事件涉及隊友吳保錡（Poki）臨時頂替193缺席的《全民造星VI》總決賽主持工作，保錡因表現未如理想而備受批評。經理人濟哥發文為保錡護航，稱他只得兩日時間準備，但193隨即發文反駁，「首先係請大家千祈唔好盡信我經理人講嘅嘢；二，唔知你點樣聽返嚟係兩日？我肯定就最少有六日；又點解係無暇出席？邊個講㗎？同埋其實係可以唔需要人頂替嘅。」更爆出即將更換新經理人，雙方關係顯然緊張。

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193對「倒數出關」保持神秘

儘管早前風波不斷，193在昨日的直播中依然展現出極佳狀態。身處簡約舒適風格玻璃箱中的他，分享豐富午餐菜式，並透露有不少圈中好友如KB（Kevinboy）及人氣薄餅店老闆都曾路過探望打氣，讓他在這個專屬空間內感受到滿滿的支持。對於復出企劃的最終謎底，他依然保持神秘，僅強烈呼籲粉絲在倒數結束當日，即使是平日下午也希望能親身到場撐場，這次「公開生活」成功吸引大眾目光。

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