193郭嘉駿生日會全程爆喊 自認任性衝動傷害愛錫他的人 同ERROR隊友阿Dee傾足7個鐘 怕羞未開口道歉

ERROR成員193（郭嘉駿）早前疑因在澳門演出跨年騷時，不滿全晚僅唱兩首半歌未有solo環節，而缺席《全民造星VI總決賽》，並由隊友保錡頂上，其後保錡表現失準被批，他們的經理人鄧永鑄（阿濟）就幫保錡發聲，193其後在社交網公開直指經理人發言不可信，更透露即將有新經理人，ERROR頓時爆出內訌。193日前迎來36歲生日，其歌迷會（193Club）於新蒲崗為他大搞生日派對聚會，席間193感性發言，承認自己性格任性衝動，情緒經常爆上100，傷害了愛錫他的人，包括公司愛錫和曾經幫助自己的人，193全程激動爆喊，場面感人。

193獲少爺占送書

歌迷會特意安排了193 的偶像少爺占擔任生日會的司儀，為壽星仔送上驚喜，少爺占亦應景帶來了一本書《剛剛好的任性》作193的生日禮物，他指書本後頁寫了：「任性係一種生活態度，係唔傷害人，唔過度自我犧牲嘅前提底下，適度地堅持自我，找到自己節奏」少爺占認為非常適合形容193。近排正在經歷人事關係的193，就坦言：「我都要學習，我係找到個節奏，但有時會過分咗。」193續自爆近來自己與自己協調當中，又跟AI傾偈，並承認：「我係一個一係就0，一係就100，任性太大。」並指前幾天與隊友阿Dee相聚，傾了7小時接近天光，對方這些年來每次都提醒他：「唔好太大，收少少」，但他依然未控制得到。

193承認自己言論過火

席間，一眾歌迷都紛紛大嗌會一直支持193，193眼見歌迷無限量的支持，一時感觸，在送上多謝粉絲的歌曲《越州公路193》時已經情緒爆發大喊，被問到生日願望，他續透露最近經歷很多不同的事，同時亦看了很多佛教哲學的東西，感覺已經無慾無求，並謂：「只要放低執念，其實所有嘢都冇所謂，最緊要開心，當下做緊呢件事enjoy就得啦。」193續承認自己言論過火，「我真係太任性，我嘅任性有時會帶嚟好多唔好嘅後果，以前會同自己講話，後果嚟我承受到，我可以無限咁任性，然後我發覺原來唔係，如果你想所有人都開心，你要hold back，唔能夠100%任性。」他更表示近年被網民指「收晒火」的原因，主要是因為在成長中覺悟了，認為現時的他任性會令自己感覺不舒服。

193重提threads言論

193亦主動提到早前在threads爆seed一事：「前排我kind of 同公司有啲不愉快，係threads度有d小事，自己衝動上網講咗啲嘢，甚至見到個位男性經理人（阿濟）講啲嘢，我覺得佢唔係講得太好，然後我就講咗啲嘢。我再諗返，我嘅任性可以私底下同佢講，唔應該擺上網講，令到我有啲覺悟。我唔理出邊啲人諗咩，我淨係諗我話嗰啲人，佢哋會唔開心，我唔想佢哋唔開心。」193指每一次的衝動，得到的教訓令他「愈來愈收」，更稱因為怕羞未有機會跟要道歉的人道歉，「有啲嘢我傷害咗佢，我想同佢道歉，但係我怕尷尬。」他指應該要鼓起勇氣說出來，因為怕冇機會講會變成永久心結。粉絲們都大叫193要做返自己，193聽到後再次爆喊，雙眼通紅，邊擦眼淚邊說不能夠再太任性：「有時好想做自己，但我唔係一個完美嘅人，我做自己就會有錯。吉士要有，但要hold back ，唔可以太衝動，唔可以傷害人，唔可以令人哋嘅感受唔開心。」他表示不再做太多令自己後悔的事，亦感謝粉絲們的支持，在當日最後一個環節跟歌迷互動時，193的情緒依然未能平復，喊足全程。