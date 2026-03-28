ERROR成員保錡稱受到教訓致「抑鬱」 被封「道歉型藝人」遭質疑借193風波挽形象

35歲ERROR成員吳保錡（保錡）2018年參加《全民造星》入行後，屢因個人行為鬧爭議。繼2021年傳出「偷食」疑雲後，去年大年初一在社交平台分享與陳百祥（阿叻）的合照，遭到網民批評，更被前年加盟丙組球隊「全民足球體育會」去留問題，引發公關災難。保錡事隔逾一年，近日突然在Threads上道歉，被網民追擊呼籲「退出」，更封保錡做「道歉型藝人」。

保錡：錯就認打就企定

保錡前日（26日）忽然在Threads上道歉，盼外界給予改過自新的機會：「我知道我做錯的地方，也接受大家的教訓，錯就認，打就企定，感謝大家一直教訓我比（俾）意見我，我知道沒有甚麼能補救，只能再跟大家道歉。受到了很大教訓，對不起但我也會堅持努力」，可惜大部分網民不賣帳。

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網民對保錡相隔多時才道歉不收貨，保持反應兩極的態度。雖然有網民對保錡反省，認為要給予機會，又為他打算。卻有大部分網民覺得保錡「重複犯錯」再道歉，才是致命傷。網民留言問保錡：「其實點解大家都不喜歡你？」保錡回應網民與陳百祥合影有關：「同叻哥影相，以為自己好好笑，其實係onX。」

保錡逐個留言回覆認錯

在網民批評下保錡多度在留言逐個回覆及認錯：「對不起，我知我錯的地方！」、「對不起，反省了很久！會尊重對方，感謝教導。」、「對不起，不會再亂影相，對不起。」但有網民直指保錡：「到呢刻你都未明白自己真正嘅問題」、「有啲人每次道歉佢都好誠懇，但佢就係無改過」、「做錯＞＞道歉＞＞復工，循環再錯」、「佢唔係知錯，係知冇job」。

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有網民指保錡向ERROR隊友何啟華（阿Dee）、梁業（肥仔）學習，保錡認同外，言語間又透露受情緒困擾，自言「微笑抑鬱了」。又有網民問保錡：「其實你精神有問題定係當觀眾係玩具？」保錡承認要睇醫生：「我有精神問題，也有去睇醫生，現在好很好，感謝你。」

保錡重提舊事被質疑

不過有網民質疑保錡突然舊事重提道歉，只是借隊友193鬧出風波，在《全民造星VI》總決賽中原由193擔任司儀，卻因對方缺席由保錡臨時代替，傳出內訌，193事後態度做比較，保錡為自己挽回形象。網民留言：「你知唔知成隊ERROR俾你同193害X死」、「行動最實際，同193攜手摺埋退出娛樂圈」、「你都好嘢，抽隊友後腳，等人比較你有誠意過193。自己友都出賣，抵你彈」等。

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