ERROR 193「上水」停工3個月終現身 直擊尖沙咀玻璃房「長期抗戰」丨獨家

ERROR成員郭嘉駿（193）一向以「真性情」見稱，敢講敢爆，但年初卻疑因「出口太快」而突然被「放長假」，由1月底起全面停工，連IG都靜了三個月，搞到一班「老婆」（粉絲暱稱）日日心掛掛，網上不斷「尋人」，今日（17日）《星島頭條》獨家直擊193復工生活。

193穿睡衣現身

今日在The One商場門口突然出現一個大型玻璃箱，內裏以簡約舒適風格佈置，配合柔和燈光與植物。雖然天氣微雨，現場早已聚集大批「老婆」穿上雨衣守候。中午約12時，郭嘉駿（193）身穿啡色睡衣和孭着背包現身，身邊並無ViuTV 舊有助手陪同，而是由一名新面孔男助理隨行。193隨即步入玻璃箱展開「公開生活」，據悉將會在箱內逗留至晚上，並於未來數日持續於The One現身，為久違三個月的「復出」揭開序幕。

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Dee何啟華追問

最近隊長梁業（Fatboy）同副隊長何啟華（Dee哥）受訪時就暗示193的「休養期」快將完結。昨晚（16日）193終於「上水」更新社交平台，以灰底白字寫下六隻字：「聽日尖沙咀見」，留言區瞬間洗版，大家都興奮到爆，短短一日已經有20,000多個讚好。雖然193未有交代尖沙咀的確實地點、時間同場合，令「老婆」們不斷追問，但193依然保持神秘。至於隊友Dee哥更於限時動態轉發貼文，留言「又搞咩風」。