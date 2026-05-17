傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係

無綫（TVB）破紀錄長壽處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》陪伴觀眾近10年，近日宣布將於7月迎來大結局，令不少劇迷大感不捨。有傳TVB將於6月公布接棒的新處境劇陣容，但近日討論區已率先流傳一張維基百科截圖，驚現相隔20年開拍的《高朋滿座II》新詞條，更指劇集將於2026年6月播出。網傳的演員名單極為鼎盛，包括劉丹、鄭丹瑞（阿旦）、伍詠薇（伍姑娘）、滕麗名（阿滕）、林淑敏、周嘉洛、曹永廉、李思捷、陳敏之、姚焯菲、林正峰及孔德賢等人。不過，網民隨即點出兩大破綻指名單可信性極低：一來滕麗名早前已表明暫不參與新處境劇；二來維基百科可由任何人自由編輯，過去常有網民惡搞未來劇集陣容，故大家對此僅一笑置之。

網民好奇「高B」鍾煌近況

雖然《高朋滿座2》的開拍傳聞真確性成疑，卻成功喚起大眾對《高朋滿座》元祖演員的集體回憶，當中討論度最高的便是當年飾演鄭丹瑞女兒「高B」的鍾煌（前名鍾文姚）。鍾煌於2006年透過第20期無綫電視藝員訓練班入行，憑「高B」一角成功入屋並入圍《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」。可惜星途剛起步，她便傳出與有婦之夫捲入不倫戀風波，疑觸怒高層一度遭「雪藏」，劇中角色被安排出國留學而離開劇組；她事後雖極力否認戀情，但承認曾被高層「問話」。其後鍾煌只在《花花世界花家姐》、《宮心計》、《原來愛上賊》等多套劇集中飾演閒角，2012年轉投香港電視（HKTV）參演《來生不做香港人》、《夜班》等，無奈港視最終不獲發牌，她自2015年後便再無幕前作品，漸漸淡出娛樂圈。

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鍾煌傳是MIRROR Alton同母異父家姐

淡出幕前多年的鍾煌極少公開露面，但近年卻化身瘋狂「鏡粉」，更被揭露與MIRROR成員Alton（王智德）關係匪淺，網傳兩人其實是同母異父的姊弟關係。翻看鍾煌近年的行蹤，處處印證了這段親密的家人關係：身為粉絲的她全天候追星，經常偕同王母到後台為Alton打氣（如2022年的MIRROR紅館演唱會）；她又多次與Alton的姨甥女芯言同框合照，自稱是芯言的「阿姨」，並帶她去捧「吖虎（舅父）」場。此外，早前Alton與Lokman、Dee合資的泰菜餐廳開業時，鍾煌更以「家人」身份帶同姨甥女到賀，並特意在寫上「愛你的Family」的開張花籃前拍照留念，種種互動令姊弟關係不言而喻。

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高朋滿座丨「高B」鍾煌更多近照曝光：

鍾煌淡出娛樂圈生活富貴

除了追星生活多姿多彩，鍾煌息影後的私生活亦相當富貴寫意。雖然她的IG自2024年12月後便再無更新，但從她早年分享的照片可見，她平日出入多為五星級酒店及高級餐廳，過著悠哉游哉的少奶奶生活。她間中又會大曬珠寶首飾以及Chanel、Hermès等名牌手袋，不過早年她也曾被網民指晒出仿名牌的平民牌包包。整體而言，離開娛樂圈後，這位昔日備受矚目的「高B」依然過著相當精彩、令人稱羨的人生。

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盤點TVB經典處境喜劇？