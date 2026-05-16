「Gigi」羅雪妍為《愛回家》將播畢急謀出路？擬移居內地慳生活費 讚一原因遠勝留港

31歲的TVB小花羅雪妍，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演接龍法律部的「Gigi」一角成功入屋。然而，近日《愛回家》已證實將於今年7月正式大結局，這意味著一眾劇組演員可能要為生計奔波。而羅雪妍已經開始計劃未來，為自己謀求出路，她坦言近期正積極考慮北上定居及發展，期望能在生活品質與事業拼搏之間，取得更好的平衡，近日她就拍片詳列了定居內地的好處。

羅雪妍激讚內地醫療系統進步

羅雪妍首推內地的醫療進步與極致的生活便利性。她在影片中分享，以往對內地就醫有少許陰影，曾因陪同事看病被繁瑣的排隊、掛號和繳費手續搞到「頭都大埋」，直言「真係見過鬼都怕黑」。但近期她了解到深圳的醫療服務已大幅升級，不僅醫院環境媲美五星級酒店，設有VIP病房及保障私隱的獨立通道，而且在深圳彼此也可以用粵語溝通。除此之外，她對於內地網購及外賣服務讚不絕口，半夜想買宵夜十分方便，她更憶述試過到朋友家留宿，馬上叫外送被舖枕頭，令她大開眼界。

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羅雪妍稱移居內地可住豪宅

羅雪妍提到內地極具性價比的生活成本與寬敞居住空間，在香港物價高企，她感嘆同樣的價錢在香港可能只夠食一頓茶餐廳，在內地卻能享用豐盛大餐。為了在香港維持生計，羅雪妍可謂搏到盡，早前她在小紅書分享，自己一日打四份工的辛酸，因此她極度嚮往內地寬敞的居住空間，渴望下班後能有闊落的地方養貓養狗，徹底放鬆，直言若移居內地「生活壓力真的瞬間減一半以上」。

羅雪妍指住內地生活費滅半

羅雪妍工作拼命且對北上生活充滿憧憬，但她私底下其實是一名極度自律，且貼地慳家的好女仔。為了保持令粉絲稱羨的完美身段，她除了勤做瑜伽及健身外，更會親自下廚炮製減肥大餐。最令人驚訝的是，她早前拍片分享自己的「極致慳家秘訣」，教大家如何用200港元買餸，便能準備足夠食足4日的健康減肥餐，現時計劃移居內地，生活成本大為減輕，以後不用過上慳到極致的人生。

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