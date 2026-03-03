《愛回家》女星捱世界搏到盡 挑戰極限一日打四份工 網民憂生計有問題？

現年31歲的TVB小花羅雪妍，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》，飾演接龍法律部Gigi成功入屋，她又因為主持六合彩，被封為「六合彩女神」，外貌清純甜美，擁有美好身材的她，除拍劇之外，還長期兼職做瑜伽導師，近日羅雪妍拍片分享一人做4份工作，被網民讚她是時間管理大師，但亦有網民好奇她為何如此拼命，擔心她是否生計有問題。

羅雪妍一日做4份工作

羅雪妍近日在小紅書，分享了「挑戰極限的一天」，原來她要一日打4份工，從美妝博主、演員、瑜伽老師到派對策劃人，工作忙個不停，片中她在早上9時已要開工，擔當美妝KOL，為了晚上的家庭團拜，她特地邀請專業化妝師為自己打造一個貴氣十足的妝容，除了拿出相機全程記錄，又詳細介紹所用的粉底液，分享化妝心得，顯得十分專業。

羅雪妍憑《愛回家》角色入屋

羅雪妍至中午時間，即要馬不停蹄趕回TVB電視城，拍攝《愛．回家之開心速遞》，她透露在劇組已經3年，當天雖然只得兩場戲，她也盡心盡力去演出，在拍攝的間隙時間，匆匆吃了三文治醫肚，皆因她又要趕下一場，就是寓工作於纖體的瑜伽導師。

羅雪妍被封六合彩女神

羅雪妍透露她練習瑜伽已經10年，由初初的健康減肥，變得愈來愈喜歡，出於對這項運動的熱愛，她選擇進修並考取導師資格，將興趣發展成事業。片中羅雪妍親身示範各種高難度動作，指導學員時一絲不苟，最難得是即使汗流浹背，臉上的妝容依然保持得相當不錯，讓她也忍不住讚嘆粉底的持久力。除此之外，羅雪妍由2021年開始主持六合彩，雖然當天沒有攪珠，但她卻另有活動，原來是擔當家族新年團拜的「活動搞手」，她笑言每年團拜都像小型台慶，除了團體遊戲，還有大抽獎，羅雪妍度過了疲累但充實的一天。

