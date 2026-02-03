《愛回家》小花公開200蚊食四日慳家秘訣 白色緊身衫煮飯惹火身材藏不住 網民：完美老婆

TVB小花羅雪妍憑處境劇《愛·回家之開心速遞》入屋，飾演接龍法律部Gigi，外貌清純甜美，身材誇張惹火，出道後俘虜大批粉絲，被封為宅男女神。能擁有如此美好身材，羅雪妍下過不少苦功，勤做瑜伽及健身外，還親自炮製減肥大餐，近日她在小紅書分享，用200元已經可以食足4日，又靚又慳家，被網民大讚「娶得過」、「完美老婆」、「想娶你」。

羅雪妍束腰上衣展示豐滿身材

片段中羅雪妍紀錄了她由TVB收工後的真實生活。當天她為拍攝「初戀Cafe」戲份，在化妝間更巧遇「群姐」許思敏。收工後，她並沒有選擇外出大餐，而是親自到超級市場買餸，挑戰用200元解決四天的伙食。影片中，她穿著一件白色長袖束腰短版上衣，配上黑色貼身運動褲，簡約的家居服飾，卻完美勾勒出她纖細的腰肢和驕人的上圍，在準備食材和烹飪的過程中，其若隱隱現的腹部線條和玲瓏美好的身材，讓不少女士羨慕又妒忌。

羅雪妍200元炮製4日餐單好慳家

羅雪妍在片中透露，因為近期開始健身，所以希望嚴格控制飲食，但又難抵美食誘惑，於是決定親自下廚。她最終花了約205元，買了番茄、洋蔥、牛腩、鯊魚骨湯包及豬骨等食材，炮製出「番茄牛腩」和「鯊魚骨響螺湯」兩道菜式。不過網民更為關心她的身材，未有太多留意她的廚藝，完全是錯重點。

現年31歲的羅雪妍，於2020年度參選港姐，可惜在12強止步。雖然當年未能躋決賽，但憑著其外貌身材，成功加入TVB大家庭，除了《愛．回家》，她還參演過《白色強人II》、《痞子無間道》及《新聞女王》，又擔任六合彩主持及教授瑜伽，可謂「張張刀、張張利」，星途無限。

