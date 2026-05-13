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《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心

影視圈
更新時間：21:34 2026-05-13 HKT
發佈時間：21:34 2026-05-13 HKT

播出近十年、超過2800集的TVB長壽處境劇《愛回家之開心速遞》近日屢傳即將迎來大結局，劇中一眾演員在今日（13日）復工時，終於親口證實消息，表示劇集將會劃上句點，但具體日期尚未公佈。

呂慧儀預告將感觸落淚

從第一輯《愛回家》便開始參與的「熊若水」呂慧儀，對劇集結束表現得最為感觸。她表示，雖然天下無不散之筵席，但若劇集真的完結，她「必定會喊」。她感性地說：「我由第一輯就開始，做到單身，個女都就嚟10歲，佔咗我四分一的人生。」她感激這段時間帶來的美好回憶，並建議不捨得的觀眾可以從第一集開始重溫，因為「應該有排睇」。

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李泳豪獲「家人」拍膊頭送暖

近日因家庭事成為新聞人物的「豪仔」李泳豪亦表示，對劇集結束感到「超唔捨得」。他坦言：「我真係好唔捨得，成班都係屋企人咁，已經十年啦！」在訪問期間，當他提及與劇組成員經歷了許多時，身旁的「KC」歐瑞偉及呂慧儀立即暖心地拍拍他的背脊以示鼓勵，盡顯《愛回家》大家庭的溫暖關懷。相信他們是體恤李泳豪近期面對新聞的巨大壓力，一個小動作足以證明彼此間親如家人的深厚感情。

演員盼參演新劇 視劉丹為「定海神針」

雖然對《開心速遞》的結束感到不捨，但演員們都期待能參與TVB即將籌備的全新處境劇。張景淳與林淑敏等主力演員都表示，希望有機會以全新角色與觀眾見面，更特別希望能與「丹爺」劉丹再度合作，稱他是劇組的「定海神針」，有他在大家便會安心。

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