《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年2月20日首播以來今已播出超過2,800 集，成為香港電視史上最長篇單部具有連貫劇情的處境劇，不過近日有傳《愛回家》終於劃上句號。有指TVB計劃打造另一全新處境劇接棒，劇中演員得悉消息大感不捨，希望在公司開拍全新處境劇時有緣再聚。

《愛．回家之開心速遞》傳暫定播到7月

有報道指日前TVB行董事兼助理總經理曾勵珍聯同製作部助理總監文偉鴻（Jazz）突然召開緊急會議，向演員表示公司有意停拍兼更傳出暫定播到7月便告終。有傳創作上遇上「樽頸位」，再加上連戲演員多達50至60人，台前幕後耗費大量人力物力，整體開支相當龐大，雖然仍受到廣告商垂青，但在經濟效益下，TVB決推倒重來。

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《愛·回家之開心速遞》獲網民大讚極度「貼地」

《愛·回家之開心速遞》作為《愛·回家系列》的第四輯，最初原本只暫定製作180集。但憑藉圍繞「熊家」、「龍家」以及「接龍集團」辦公室的爆笑日常，加上劇情經常緊貼社會時事，獲網民大讚極度「貼地」，最終不斷添食，至今已超過2800集，成功超越《真情》及《香港八一至香港八六系列》，穩坐香港電視史上最長篇單部具有連貫劇情的處境劇寶座，絕對是TVB近年最成功的皇牌節目之一。《愛．回家之開心速遞》不僅深得廣告客戶青睞，更成功捧紅了無數演員，成為台慶頒獎禮的常客，目前是唯一一套於六屆《萬千星輝頒獎典禮》中均有斬獲的劇集，更在2020年奪得最高榮譽大獎，歷屆得奬演員包括「大小姐」林淑敏和「金城安」周嘉洛分別在2018年及2019年奪得「最佳男女配角」、在《萬千星輝頒獎典禮2020》中《愛回家》榮獲「萬千光輝演藝大獎」，成為自頒獎禮成立以來第一套獲得該獎項的劇集。「大小姐」林淑敏及「送水輝」許家傑在2021年獲頒「最受歡迎電視拍檔」，「三太」樊亦敏於2022年獲頒「最受歡迎電視女角色」，姚焯菲在2024年亦憑《這個家》獲頒「最佳電視歌曲」獎。除了《萬千星輝頒獎典禮》外，劇集先後在《觀眾在民間電視大奬》、《香港電視大獎》與及《YAHOO!搜尋人氣大獎》等創下佳績。

TVB曾炮製過無數膾炙人口處境喜劇

《愛．回家之開心速遞》在播出初期，起用歌曲《Latin Soul Strut》作為片頭音樂，到了2018年1月日主題曲改為由黃心穎主唱的《在心中》，但因許志安與黃心穎出軌事件影響，故主題曲於2019年4月17日起被改為播放《在心中》的純音樂，到了6月24日主題曲由多名劇中演員合唱的《開心速遞》，後來在2021年8月16日改為由JW王灝兒主唱的《愛心灌溉》，接着在2024年7月8日改為姚焯菲主唱的《這個家》。回顧香港電視史，TVB過往炮製過無數膾炙人口的經典處境喜劇，從80年代橫跨六年、共1,311集的《香港八一至香港八六系列》是香港電視史上集數第二多的處境喜劇，主要演員有黃新、梁葆貞、李成昌、顏國樑、羅君左等等，以銀禧小食店和附近街坊的話題為劇本主要內容，話題取材自社會時事話題，甚至諷刺時弊反映小市民心聲。 到了90年代的《卡拉屋企》、《開心華之里》、《真情》，至2000年後的《男親女愛》、《皆大歡喜》等，每套都陪伴著不同年代的香港人成長。

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