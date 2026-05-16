李泳豪憶亡母眼濕濕 揭童星辛酸靠施明片場陪溫書哽咽吐心聲：真係好錫我，都係媽咪嘅功勞

李家鼎（鼎爺）前妻施明早前離世，其後孖仔李泳漢、李泳豪不和風波越演越烈，事件連日來成為新聞焦點。近日，李泳豪收拾心情，已復工拍攝處境劇《愛回家之開心速遞》。近日，他更接受YouTube頻道《威哥會館》的訪問，罕有地深入剖白童星歲月的點滴，並多次感觸憶述亡母施明對他的愛錫和付出，訪問尾聲更一度眼濕濕，抒發對亡母的思念。雖然好掛念媽媽，不過他日前曾表示因被哥哥李泳漢隱瞞媽媽的安葬地，至今仍未能拜祭施明，網民都表示心酸，並留言鼓勵李泳豪。

李泳豪憶述靠媽媽施明一句話即入戲

在訪問中，李泳豪重溫了他童年時期的多部經典作品。當中最令人印象深刻的，莫過於1987年的劇集《靜待黎明》。劇中一幕講述飾演其母的陳敏兒將被問斬，年幼的李泳豪在刑場上哭得肝腸寸斷，演技大獲好評。

李泳豪憶述，當年拍攝這場極高難度的喊戲時，全靠媽媽施明在旁指導。他憶述：「我媽咪帶我入戲，佢同我講『你而家當你媽咪被人斬頭，你見唔到你媽咪㗎喇，從此冇㗎喇』。」施明讓他將劇中情感投射到現實，想像即將永遠失去媽媽，令他瞬間情緒到位，立即爆喊。他坦言，這場戲對他來說極為經典，至今仍記憶猶新，並感激媽媽用這種方式教他演戲。

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施明從旁鼓勵李泳豪爭取演出機會

李泳豪亦分享，當年參與電影《奪命佳人》試鏡時，媽媽施明承諾以變形金剛玩具作獎勵，並對他說：「仔，呢部戲好犀利，因為有家輝哥（梁家輝）、青霞姐（林青霞），全部都係好犀利嘅演員。」鼓勵兒子要努力爭取角色。結果，李泳豪成功獲選。他坦言，若非媽媽當年的鼓勵和兌現承諾，他可能就與這個寶貴的機會擦身而過。

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施明化身「跟得媽咪」片場陪溫書

做童星表面風光，但背後要兼顧學業與拍劇絕不容易。李泳豪在訪問中特別提到，當年經常要捱更抵夜拍攝，媽媽施明心痛他太辛苦，於是化身「跟得媽咪」全程在片場陪伴照顧。他憶述，媽媽不單止會在片場趁空檔幫他溫書、督促功課，以免他荒廢學業；每當見到愛子疲態盡現時，護子心切的施明更會主動向劇組了解拍攝進度，為他爭取提早收工回家休息。這份無微不至的貼身照顧，讓年幼的李泳豪深深感受到母愛的偉大，「呢啲都係媽咪嘅功勞。」

在訪問尾聲，當主持人提及亡母時，李泳豪強忍淚水、語帶哽咽地說：「回想起來，我媽咪真係好錫我。」簡單一句話，道盡了對母親無限的思念與感激。

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