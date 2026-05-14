李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地

李家鼎（鼎爺）近年健康屢傳出現問題，身形出現「斷崖式」暴瘦，曾更一度因貧血而需要入院接受輸血，加上前妻施明的離世，李家鼎難抵打擊致健康下滑，體重跌至僅得120磅變紙板人。不過對李家鼎最大打擊，莫過大仔李泳漢和細仔李泳豪因施明離世而掀起家庭糾紛，李家鼎不惜自揭開家庭瘡疤，公開錄音力證自己淪為大仔李泳漢夫婦的「人肉提款機」，多年來被榨乾7位數身家。

李泳豪稱李家鼎財政出現問題

李泳豪今晚（14日）接受TVB娛樂新聞台的訪問，他透露目前李家鼎的最新情況，他坦言爹哋的情況好返好多：「佢開始肯食返啲嘢啦，有返胃口，同埋肥返啲，塊面都有返啲肉，佢仲對食有啲要求，鍾意食鴨腿湯飯、燒味飯，但係百厭唔肯食菜。」李泳豪又稱李家鼎財政出現問題，但幸好自己有工作，可以照顧老竇，所以生活不成問題。

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李泳豪代李家鼎報平安並交代最新情況

在訪問上，李泳豪代李家鼎報平安並交代最新情況：「鼎爺話想同大家講，佢話應承咗，佢而家休養緊。好咗好多啦，但都仲需要時間，畢竟佢都老啦。佢而家呢啲位（面頰）有返肉啦，肥返，嗰時比較成個眼凹晒落嚟，而家眼啲位都無咁凹，佢食返多好多嘢。因為之前佢完全係無胃口，就算我哋帶佢出街食飯，或者我太太煮飯俾佢食呢，佢可能食少少就話飽，其實佢就無乜心情食嘢咁樣，但而家調理緊。」李泳豪續說：「好咗之後開始有胃口啦，試過食完一個鐘就話：『阿仔，我做乜而家食完，又肚餓㗎喇？」跟住我同老婆就話好囉，叫佢要食嘢。老竇開始有要求啦而家，有一次就買錯咗啲嘢俾佢食，諗住佢清啲買粥，點知佢話想食鵝髀湯飯，我啲 auntie都會間唔中過去探佢啦，煮咗啲芥蘭俾佢，跟住我auntie 都話：『你老竇開始真係返嚟喇！』有要求，咁就開心。」李泳豪又曾向李家鼎說：「唔止TVB啲同事，成個香港人都係好支持你同好擔心你，希望你振作，希望你身體好。我都收到好多 message，有啲人話煮咩俾阿爺食啊，又有好多意見咁樣，都收到嘅。我都cap啲畀返阿爺睇啦。因為大家之前見到鼎爺比較憔悴，瘦咗咁多時候，擔心佢係咪好病呢？係咪唔係純粹係過分操勞？佢做咗 body check 㗎喇，好彩真係無事，只係食得唔夠，營養不良為主。」

李泳豪感謝李家鼎信任

李家鼎曾痛斥長子李泳漢夫婦將他當作「人肉提款機」，榨乾其畢生積蓄。為免自己步上施明晚年遭孤立的後塵，李家鼎公開確立李泳豪為其財產執行人，與大仔劃清界線，拒絕繼續過人肉提款機日子。李泳豪在訪問上亦有談及此事：「我多謝我爸爸信任，佢覺得我係可以幫佢處理到所有呢啲問題。佢之所以有呢個舉動，都係覺得自己都年紀大，驚擔心自己處理唔到。佢而家嘅財政係辛苦，好彩係我仲開緊工仲搵緊錢，暫時仲應付到嘅，我哋都係時候take care爸爸啦，佢好為啲仔女去諗，唔會要求你買咩俾佢，又或者去邊度食好嘢，你知阿爺佢去到邊度食嘢都開心，都同人傾好多偈，大排檔又得，我哋兩父子不嬲都係咁樣。」再問有關財政安排，李泳漢說：「首先而家要佢嗰啲，我就交咗俾律師或者會計師搞，我自己就繼續自己去開工啊，自己再搵錢囉。」

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李泳豪繼續貼心護妻

對於李泳漢曾公開一段經過刪剪嘅錄音，指摘弟婦Agnes同鼎爺涉及金錢嘅話題，李泳豪不忍老婆受辱隨即反擊，為此，李泳豪繼續貼心護妻：「因為我係平時唔係好鍾意講嘢，我諗其實我啲同事都知，最重要就係我唔想我太太蒙受呢個冤枉。其實我都唔鍾意做呢啲嘢，即係好醜，但係你講到我太太好似好野蠻、好霸權啊，好似唔講道理。其實佢出發點都係為個老爺好，其實如果你聽晒錄音，佢就係為佢好，就係咁簡單。唔好話太太啦，我都忟嘅。佢一個80歲嘅老人家，工作機會會減少㗎嘛。而家香港時道又唔好，我哋曾經食飯或者私底下聚會都話真係要stop，真係要睇住，你知道爸爸佢外表就咁，但好心軟㗎嘛。」他還說：「鼎爺喺呢行咁耐，做人咁多年，佢睇嘢好清晰，佢好相信我太太，其實第一次見我太太，同佢傾完偈之後，我老竇都已經話『呢個女仔好好㗎，你唔好錯失咗。』，佢已經係咁樣講，所以我唔擔心佢哋嘅關係。」不過李泳漢目前最想知道一件事，就係亡母將會安葬的地點：「係想知道嘅，都好多謝有心人，都有 send message畀我，話我哋可以透過咩途徑去邊度問，我而家仲問緊，試咗先，如果唔得咪就係再靠自己同嗰啲觀眾提供俾我嘅資料去問囉。」