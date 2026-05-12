重案解密丨苗僑偉談與岑麗香合作疑明讚暗踩？爆唔識中文字狂NG 網民：有冇心做，明晒啦

由優酷（Youku）與寰亞傳媒聯合出品、金牌班底梁家樹與鄧特希攜手打造的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）目前正於TVB翡翠台熱播，掀起全城追劇熱潮！該劇改編自香港多宗真實奇案，劇情緊湊懸疑，而本周五（15日）晚上8時30分更將迎來連續兩小時的震撼大結局。除了引人入勝的破案情節，由「三哥」苗僑偉與岑麗香（香香）擔綱男女主角的新鮮配搭亦備受觀眾矚目。近日苗僑偉在網上節目《娛樂好好玩》分享拍攝趣事，卻因透露岑麗香不識中文字而引起熱議。

苗僑偉爆岑麗香不識中文字

《重案解密》的男主角苗僑偉，近日作客由好友吳家樂與鄧兆尊主持的網上節目《娛樂好好玩》，大方分享《重案解密》拍攝背後的趣事。苗僑偉在節目中大爆拍檔岑麗香在片場較容易NG，更透露原來岑麗香一直不識中文字，演戲背對白全靠羅馬拼音死記硬背。苗僑偉說：「佢講廣東話唔係佢嘅母語，佢又唔識睇中文，佢要每日將個劇本啲對白，拼晒音喺度，好辛苦㗎我覺得。跟住佢拼咗音之後呢，就佢個助手會讀一次個對白畀佢聽，跟住佢就自己開始背，我覺得佢幾辛苦囉！」

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苗僑偉揭岑麗香中文能力有限多NG

苗僑偉指在拍攝現場見證岑麗香的努力，「佢拍嘅時候亦都好努力，好努力當然有NG啦，佢NG我哋又要陪佢NG。NG都唔緊要，但係原來出嚟嘅效果係好好。即係今次香香出嚟呢，我覺得佢好自然，同埋講嘅……當然佢NG嗰啲大家會睇唔到啦，但係大家睇到嗰啲對白都係講得好流利、好舒服。」苗僑偉更指不能給岑麗香壓力，否則她會更亂，NG次數將更多：「我哋唔可以畀壓力佢。你一畀壓力佢，佢會再NG多啲。係呀，我哋要慢慢嚟，慢慢嚟，即係，氹吓佢。」

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苗僑偉被質疑明讚暗踩岑麗香

這番言論一出隨即引發極大迴響，甚至有網民揣測苗僑偉此番言論是「明讚暗踩」，意外將岑麗香的弱點公之於眾，讓這位女主角的演技與準備功夫成為網絡焦點。

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岑麗香不識中文字引網民討論

岑麗香的「拼音對白」事件引發網民兩極評論。翻查資料，在加拿大成長的岑麗香自2009年選美入行，加入TVB再離巢發展，已來港長達約17年。而入行至今，岑麗香拍過超過20部香港劇集，當中大部份都是飾演要角，對白甚多。不少網民對她多年來仍未能閱讀中文字表示難以接受，認為身為劇集女主角應該展現更高的專業精神。有網民留言質疑她：「嚟咗十幾年都唔識中文字，有冇心做……明晒啦」、「係咁NG仲要唔識中文字都有女主角做，演技又唔係出眾」、「大把後生做足準備都仲做緊路人甲」、「佢都出道就快廿年，仲要前輩就住、怕佢NG」、「其實可以畀機會新一輩做囉」。有網民鼓勵岑麗香，指她既然選擇在香港娛樂圈長期發展，而且幸運地有多次擔正的機會，似乎應該努力進修中文能力，而非一直依賴拼音。