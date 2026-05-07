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重案解密丨41歲岑麗香穿校服扮學生妹掀熱議 慘被網民狠批：咁老仲扮學生，好出戲

影視圈
更新時間：21:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-07 HKT

現年41歲的岑麗香（香香）近年為照顧兩子，已有5年沒有拍劇，最近在新劇《重案解密》中一改以往的甜美形象，飾演一位幹練硬朗的女警Madam，經常以型格皮褸或西裝外套示人，令人耳目一新。不過在近日一集中，岑麗香穿上校服，靚媽變學生妹，卻引起網民反應兩極討論。

岑麗香為《重案解密》「重返校園」

岑麗香在《重案解密》因劇情需要重返校園，穿上校服扮演學生時期。岑麗香在IG分享多張校服造型照，見到她梳起馬尾，穿上淺藍色校服裙，配上白色長襪和黑色皮鞋，在課室中擺出V字手勢和托腮等俏皮甫士，少女感十足，完全看不出已是兩子之母。

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岑麗香打扮網民評價兩極

不少網民見到岑麗香的打扮，卻有讚有彈，有人認為狀態極佳，完全能駕馭學生角色：「香香好靚女啊」、「點解香香可以正到咁」、「大癲！個狀態好過好多廿幾歲」。但亦有網民覺得演年輕版角色有點勉強：「其實都睇得出係35+」、「雖然你係靚女，但唔應該四十幾歲扮學生妹」、「三個都唔似學生，咁老仲扮學生，真係好出戲，零分」等。

岑麗香拍攝時淡妝出鏡

岑麗香透露為演出學生時期增添少女味，在拍攝時不想化妝，只用少少底妝，希望保持單純、真實的感覺。岑麗香於2016年與「強強」在溫哥華舉行婚禮，2019年誕下大仔，兩年後細仔出世，岑麗香之後專心照顧家庭，甚少接拍劇集工作。

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