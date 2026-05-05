重案解密丨岑麗香昔日甜美形象不再？「ABC鳳眼」進化史引網民熱議：雙眼大到認唔出

由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）已於本周一5月4日晚在翡翠台首播。改編自香港過去7宗真實奇案的《重案解密》班底相當強勁，梁家樹擔任總監製、鄧特希編劇，苗僑偉、岑麗香和周家怡領銜主演，今次是岑麗香誕下兩子後，相隔5年再現TVB。

岑麗香一改昔日甜美形象

岑麗香在劇中演女警「嚴灼穎」由軍警升職為CID，調到重案組「杜凱斌」苗僑偉手下工作，而首單案件便是「活剖孕婦奪嬰案」，岑麗香一改昔日甜美形象，改以嚴肅強悍示人，本來令大家眼前一亮，但有網民發現岑麗香的樣貌與昔日判若兩人， 尤其是一雙眼睛。

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觀眾都岑麗香新造型「睇唔慣」

今次是岑麗香自2021年《寶寶大過天》後再現TVB，劇中她演女警「嚴灼穎」因三年前「杜凱琳」糖妹遇害，被杜凱斌」苗僑偉質疑沒有及時向兇手開槍，故在工作上對「嚴灼穎」岑麗香存有偏見與針對。首播後觀眾焦點並非落在劇情，而是她「變了樣」的外貌。不少觀眾都對岑麗香的新造型表示「睇唔慣」，認為她的雙眼「大到好誇張、每一幕都勁怪。」有網民翻出她昔日的照片作對比，慨嘆她以往的「ABC鳳眼」充滿個人特色，如今卻變得「三尖八角」，失去了自然的魅力，更有人擔心是否因過度減肥而導致容貌變化：「瘦到淨係得隻眼咁」，甚至有網民驚訝地發現，岑麗香雙眼距離變得異常地近，關於她容貌變化的討論在網絡上鬧得熱烘烘。

岑麗香鼻樑高挺陷入「整容疑雲」

不過亦有人覺得可能只是劇組的化妝師「重手咗」，才會出現如此誇張的效果。早前亦有不少人將岑麗香的學生照與近照比較，質疑她曾「後天加工」，尤其是鼻樑部份變得高挺，搞到她陷入「整容疑雲」。後來岑麗香拍片親自拆解「高鼻樑」的秘密，她從眉頭下方沿鼻樑兩側掃上陰影，然後在鼻樑中央打亮（Highlight）突出立體感，視覺上令鼻子瞬間「增高」，效果自然精緻，她的親身示範不僅打破謠言，更讓網民驚嘆其化妝技術之高超。岑麗香勇奪2010年度國際中華小姐冠軍，從此頂著「香香公主」的光環進入TVB並迅速成為當家花旦，參演了多部熱門劇集，並在2013年勇奪「飛躍進步女藝員」獎，事業攀上高峰。2016年，正值事業如日方中之際，她選擇嫁給圈外男友強強，並先後誕下兩名兒子，一度將重心轉向家庭。

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