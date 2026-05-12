李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明

73歲金像影帝李修賢近年活躍於抖音平台，不時分享昔日在影壇的風光事跡，以及評論圈中大小事。李修賢今日（12日）上載影片大談近日備受關注的李家鼎（鼎爺）家庭糾紛，卻因功課未做足，連李家鼎一對孖仔李泳漢與李泳豪都分不清，引來網民熱議。

李修賢爆鼎爺一生為養家

影片中，李修賢表示與李家鼎相識超過55年，從邵氏年代已是好友。他憶述當年李家鼎是龍虎武師，馬術了得，經常為電影擔任替身，甚至不用馬鞍也能策騎。李修賢提到，李家鼎在70年代末與施明結婚後，誕下一對雙胞胎兒子，隨即話鋒一轉，指李家鼎一生勞碌，都是為了「養家、養施明」。

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李修賢狠批李泳漢「王八蛋」

在談及近日的家庭風波時，李修賢明顯將李泳漢與李泳豪兩兄弟搞混。他錯誤地指哥哥是「李泳豪」，弟弟是「李泳漢」，並稱讚「哥哥」（實為弟弟李泳豪）仍跟著爸爸在電視台拍劇。接著，他將矛頭直指「弟弟」（實為哥哥李泳漢），怒斥對方是「王八蛋」，指45歲的他與妻子仍不工作，每月向老父索取五萬元家用。李修賢更重提45年前的往事，指李家鼎飼養的杜賓犬曾嚴重咬傷大兒子（實為細仔李泳豪）的頭部，縫了160針，險些喪命。

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李修賢被嘲「抽水未做足功課」

李修賢在片中對李泳漢的行為表示極度不滿：「沒有一個人不罵這個王八蛋」，更透露李泳漢因母親施明逝世後的家產問題，包括爸爸的200萬元存款及物業，而與父親及兄弟鬧翻。他感嘆李家鼎是個好人，心疼他已經81歲，晚年仍要為兒子的事情煩惱，寄望他能安享晚年。由於李修賢在片中多次混淆兩位兒子的身份，不少網民留言嘲笑他「抽水未做足功課」，但亦有人認為他只是為老友抱不平。

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