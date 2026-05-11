ViuTV新劇COURT!｜蔡子健罕有復出 谷祖琳喪親缺席記招 邱士縉演法官不怕與周嘉洛比較

邱士縉（Stanley）、黃德斌、張達倫、黃正宜、林愷鈴及蔡子健等今日（11日）出席ViuTV新劇《COURT!》記者會，一眾演員分別飾演三個單元故事並介紹自己角色。監製游乃海於記者會上透露還有另外兩個單元尚未拍攝，希望能夠開拍第二季；朱淑儀則意外劇透新演員艾文一人分飾兩角，並盛讚演技。谷祖琳姑母谷薇麗日前離世，作為劇集主演之一，她今日因事請假未出席記者會，黃德斌受訪期間表示未知事件：「冇關心下谷祖琳，你哋講我先知。我同谷薇麗亦唔熟悉。」同場的前TVB小生蔡子健淡出多年罕有拍劇，成為焦點之一。

蔡子健罕復出拍劇透露轉行後近況

久未亮相幕前的蔡子健今日出席ViuTV新劇《COURT!》記者會，他透露這次回歸螢光幕因杜琪峯透過朱淑儀聯絡他，指劇中有角色適合：「杜琪峯作為我尊重嘅前輩，收到邀請唔駛考慮、冇問報酬就去。」並於去年參演數天戲份，演員班底除了同期的張達倫，其他新演員均不認識，當時亦不知是ViuTV劇集，他透露另有參演《守誠者》的小角色，離開電視台已久，對現今拍攝環境耳目一新，但不特別想再演戲：「我啲戲唔係咁叻，戲癮未至於好誇張。」透露目前主要從事財務策劃，兼任大學工商管理科講師，對於身型比昔日漲幾個碼，他笑言正努力減磅。

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邱士縉演年輕裁判官不怕與周嘉洛比較

邱士縉於劇集裡飾演最年輕的一位裁判官，表示此前曾客串銀河映像與MakerVille合製劇集《三命》，是次正式在銀河第二部劇集擔重戲份，為出色劇本及充滿銀河風格感高興，可惜未有機會在片場與杜琪峯見面及解鎖被責罵機會：「下次梗係想啦，係每個年輕演員嘅夢想！」亦透露今次角色對白甚多，非常考驗記性：「有一日拍攝鬧人鬧足八個鐘，長幾頁紙，亦不斷修改到拍攝前幾日先有完整劇本。」至於TVB早前亦播放由周嘉洛飾演年輕法官的律政劇集《正義女神》，邱士縉表示未有留意亦不會比較：「絕對唔同，風格、演員、導演都唔同，加上演技好難比較，如果想比較嘅睇埋我哋呢邊。」

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黃德斌飾演謀殺案受害人

黃德斌在《COURT!》中飾演謀殺案受害人，他笑言：「我做一具好重要嘅屍體！」劇情亦衍生數個不同版本，表示谷祖琳會較清楚劇情，自己亦是從她身上聽說。黃德斌亦表示演出的劇情單元極為沉重：「所以你問我有冇趣事，每次準備拍攝已經開始沉重，唔得閒有趣事！」

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蔡子健曾效力TVB即睇更多近照？

林愷鈴與阿正飾演律師及女警

林愷鈴與黃正宜（阿正）於《COURT!》分別飾演律師及女警，黃正宜甚少演出劇集，今次角色更為兇惡女警，笑言嚴肅，感到難以演繹：「係我第一個唔笑嘅角色，忍笑好難！第一日第一個鏡頭就被導演叫去睇mon六次！因為習慣喜劇誇張風格表情反應。」更透露劇本中兩句動作戲演足全日：「追賊一場要喺橫街窄巷跑，最後拍足八個鐘，真係唔可以睇小劇本兩個三角符號！超越我人生運動量高峰，平時最大運動係企！」雖然起初NG次數較多，但經過劇組指導後次數漸少。黃正宜大讚林愷鈴演技，透露在兩方劇組之間穿梭仍然能夠充分記住對白及演繹，感到非常驚喜：「原來真正嘅演員係咁！」林愷鈴在劇集中飾演美雪，笑言人如其名是一位美麗而冰雪聰明的女律師，但表示角色距離現實中的自己最遠：「現實中冇人望多我一眼，平時出街會戴眼鏡戴帽，極似學生冇人認得。」