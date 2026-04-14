周嘉洛一晚三節目變霸屏男神 《試真D》超強胸肌加麒麟臂令觀眾分心 網民：淨係睇佢都飽

TVB上位小生周嘉洛近日在TVB黃金時段的曝光率驚人，一晚內先後出現在《愛·回家之開心速遞》、《正義女神》與及綜藝《試真D》三個節目中，被網民封為「霸屏男神」，不過最令人震撼的並非密集式的出鏡率，而是他從昔日「青靚白淨」廢青安，搖身一變成為爆肌猛男。

周嘉洛Body成為觀眾「食糧」

在昨晚首播的《試真D》中，周嘉洛聯同吳業坤與江美儀組成「星級試伏員」，到深圳、潮汕、佛山、江門等廣東省多個城鎮，自掏腰包品評熱爆飲食平台的食肆，今次他們先後去珠海、惠州及東莞「試伏」，結果周嘉洛的壯健Body竟然成為觀眾的「食糧」，有網民直言：「成個節目淨係睇佢啲肌肉都飽。」

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周嘉洛超強巨胸及麒麟臂非常突出

周嘉洛近期人氣勢不可擋，有觀眾發現，一晚之內竟然可以在三個不同節目中連續看到他的身影，從處境劇《愛·回家之開心速遞》的「金城安」，到重頭劇《正義女神》的「鄭官」鄭邵文，接着到10時30分播出的綜藝節目《試真D》，不過最惹人關注的並非他高頻密出鏡，而是他從昔日「青靚白淨」的廢青形象，進化成「爆肌猛男」的驚人身材，有網民更封周嘉洛為「港版金珉奎」。在首集《試真D》上，他們一行三人挑戰了評價兩極的厚切豬扒店與及有網民聲稱食到肚痾的海鮮大排檔，但即使菜色的賣相如何，仍然被周嘉洛的「最強Body」輕易擊敗。在周嘉洛的緊身綠色長袖上衣下，超強巨胸及麒麟臂的線條非常突出，結果片段在網上瘋傳，有人說：「目光冇離開過佢」、「港版金珉奎唔係浪得虛名」、「反而覺得佢可以做上巴位，而坤哥係做下巴位，真係升咗呢」、「著緊身衫好有肌心」、「我做gym 經常見到佢，好白淨，又冇架子」、「我淨係睇到周嘉洛好大隻」、「睇呢個節目先知佢咁大」、「我想做seat belt」、「我集中唔到，唔知個節目講咩」。

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周嘉洛成功搣甩了「廢青安」的影子

周嘉洛近期非常勤力做運動，除了打拳外亦有健身，麒麟臂外6塊腹肌亦紋理極深。他曾在《新四十二章》、《痞子殿下》等多部劇集中都有露肌演出。最令人印象深刻的，莫過於早前為拍攝《武林》時，與吳偉豪在台灣街頭上演「全裸」追逐戲，畫面極具衝擊力，其不計形象的敬業精神為他贏得了「新一代裸星」的稱號，備受讚賞。在2025年舉行的《萬千星輝賀台慶》上，周嘉洛以一襲黑色低胸西裝亮相，若隱若現的健碩胸肌意外地成為全場焦，有網民指他激似韓國人氣男團SEVENTEEN成員金珉奎（Mingyu），還有網民稱曾在餐廳偶遇周嘉洛當時他穿著貼身T-Shirt配外套的造型下，胸肌澎湃程度被形容為「比女生還大」，甚至出現「3D」視覺效果，令在場人士目瞪口呆。

周嘉洛憑《正義女神》搣甩「廢青安」影子

今次周嘉洛在《正義女神》的演出，不少人讚他搣甩了「廢青安」的影子，他亦曾說：「其實『金城安』係好難搣甩，因為呢個存在喺我嘅10年職業生涯入面佔咗差唔多9年，觀眾認識我，其實唔多唔少都覺得我就係金城安，佢哋唔知真實嘅我係點，呢樣嘢都困擾咗我一段時間。」

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