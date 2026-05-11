谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你

谷德昭胞姊、資深電影人谷薇麗（Linda）月初離世，終年73歲。林谷薇麗丈夫為金源米業集團主席林炯熾，有消息指谷薇麗在5月2日突然離世，家屬訃告指於5月14日設靈，翌日移靈聖約瑟堂舉行儀式，之後奉移歌連臣角火化。

谷德昭約定谷薇麗下一世繼續做姐弟

谷德昭從加拿大畢業回港後，在谷薇麗的啟蒙與引薦下加入香港電影圈，開啟了他編劇及導演之路。對於二家姐谷薇麗的離世，谷德昭今日（11日）凌晨在社交平台撰長文悼念：「我失去咗一個二家姐、一個好老師、一個好朋友，如果有下一世，希望我哋繼續做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顧你！」

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谷德昭稱老二谷薇麗突然被天父召回

谷德昭在六兄弟姊妹中排行最末，谷薇麗則排行第二，兩人的姪女為知名藝人谷祖琳，家族在香港娛樂圈有深厚根基，谷德昭與谷薇麗姊弟情深，從小受谷薇麗的熏陶對電影產生濃厚興趣，谷德昭曾透露二家姐帶領和鼓勵而入行，開啟了編劇、導演及演員之路。對於二家姐谷薇麗的離世，谷德昭今日凌晨在社交平台貼上合照撰長文悼念：「老二，我記得你曾經講過，如果第日要離開呢個世界，最好就係不知不覺咁喺屋企，瞓覺中離去。天父您突然咁樣召回咗老二，我相信您身邊一定係好等天使用。」谷德昭還說：「老二，如果有下一世，希望我哋繼續做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顧你！Dear sis, I miss you very very very much！」悼念長文如下：

林谷薇麗 LINDA 我二家姐 細個嘅時候好乖，讀書好叻，香港大學畢業。 跟住佢加入咗麗的電視做助理編導，佢好享受佢嘅工作，認識咗好多有趣嘅人，佢哋都成為咗二家姐一生嘅好朋友。後來輾轉喺新藝城、德寶電影公司擔任要職。傳世作品包括有：縱橫四海、我愛扭紋柴、辣手神探、秋天的童話…… 後來佢結咗婚，跟住有咗小朋友。LINDA除咗好照顧自己嘅家庭，亦都好照顧自己兄弟姊妹，即係我。LINDA經常親手落廚請食飯，幾位家姐當中，佢包山東水餃最叻，煮嘢食嘅材料都好講究，甚至連酸薑都係自己浸、香葉都係喺自己花園種㗎。 除咗照顧佢愛嘅人，佢亦將佢嘅愛分俾有需要嘅人，佢擔任香港血癌基金主席超過20年，聯同梁憲孫教授、陳寶珠女士、奚仲文先生同埋朱祖兒先生一齊無償出力推廣。香港血癌基金籌得嘅善款幫助咗好多患有血癌嘅病友，令佢哋得到更好、更新嘅藥物治療，亦都令佢哋嘅生活質素得到提高。我細個嘅時候，因為二家姐已經喺新藝城、德寶做緊嘢，所以佢成日會帶好多未上映嘅電影錄影帶返嚟屋企，佢又唔介意俾我睇，我諗我對電影嘅興趣就係由嗰時開始。 後來我讀完書返香港，二家姐已經係一位非常成功嘅電影監製，憑住佢嘅關係，我順利加入電影圈，前輩們都因為好人緣嘅二家姐而好關照我。最初二家姐有擔心唔知我適唔適合做電影，幾年過去，我繼續有得做，仲做得唔錯，養得起自己，亦帶俾好多好多好多觀眾歡笑，我見到二家姐面上有為我感到驕傲嘅笑容。 我哋兩個同生肖，性相近，好好傾。年紀越大，我哋越親近，後來我再親熱啲叫佢做老二。老二成日同朋友食飯都帶埋我去，我又跟埋去， LINDA嘅老友鍾珍話：「你咁大個人都算黐家姐喎！」係呀！我係㗎！我哋每個禮拜都會見兩、三次面，每晚都會通過WhatsApp，傾吓電影、傾吓世界大事、傾吓八卦、傾吓拼多多有咩平嘢賣，老二臨走前嗰晚我哋都有通WhatsApp，佢話個 Omakase好好食！ 老二，我記得你曾經講過，如果第日要離開呢個世界，最好就係不知不覺咁喺屋企，瞓覺中離去。天父您突然咁樣召回咗老二，我相信您身邊一定係好等天使用。老二啊，你離開咗，我失去咗一個二家姐、一個好老師、一個好朋友。我哋好掛住你！我哋一家人都好懷念你帶俾我哋嘅好時光、好回憶。我哋會繼續好好哋互相照顧，亦會將樂於幫助別人嘅心 Pay It Forward 。 我哋會記得，每次你煮好飯，好緊張又好好笑容咁問我哋：「點啊？得唔得啊？有冇食晒啲嘢啊？」有啊老二，我哋食得好開心，每次都食晒你啲嘢。我屋企雪櫃仲有你俾我嘅木瓜仔，多謝你！老二，如果有下一世，希望我哋繼續做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顧你！Dear sis, I miss you very very very much！

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谷德昭女友林子萱感謝谷薇麗並肩作戰

谷德昭的女友林子萱（KiKi）亦貼上與谷薇麗的合照並說：「好唔好食呀？好好食呀？你咩都話好食架？係愛呀嘛，有冇食哂啲嘢呀？有食哂呀？Linda，hank you for being so capable so steady so wise, thank you for fighting along by my side, thank you for showing me the most loving way．（感謝你如此能幹、如此冷靜、如此睿智，感謝你與我並肩作戰，感謝你向我展現了最充滿愛的方式。)」不少好友亦有留言慰問谷德昭，吳君如說：「Linda望住你嘅眼神，佢仲當你係一個細佬仔好緊張你！佢簡直錫到你燶。Linda嘅人生使命已經超班完成，We all miss her so much.」鄭秀文亦有留言：「Big hug to you.從文字中，已能感受到你們之間深厚、緊扣的愛。take care, 谷導。」