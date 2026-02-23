前TVB爆肌綠葉王老婆罕現身！名下店舖隆重啟市群星熱鬧助慶 曾傳婚變背妻密會舊愛

曾效力TVB的62歲爆肌型男黃德斌，早年曾憑《火舞黃沙》在《萬千星輝頒獎典禮》取得最佳男配角，近年他參演ViuTV劇集及不少電影，演技獲讚之餘，更令他人氣上升。黃德斌多年來專注事業，甚少談及家事，其實他有位賢妻。數年前他打本10多萬元給太太Joyce在尖沙咀開時裝店，近日Joyce在Threads分享時裝店大年初五啟市的照片，現場不僅請來醒獅隊表演助慶，更有財神爺到場，氣氛非常熱鬧。黃德斌全程在場為愛妻的店舖打點，盡顯好老公本色。

黃德斌曾捲烏龍婚變傳言

黃德斌2018年與拍拖13年的圈外女友Joyce結婚，一向將感情事低調處理。不過，2021年曾有報導指他與電影監製前度女友Ivy（江玉儀）過從甚密，更被拍到單獨相約放狗，傳出婚變消息。當時黃德斌澄清，對方已是其經理人，太太知情，因工作及運動才見面，稱事件「得啖笑」。

黃德斌愛妻店舖隆重啟市

事過境遷，黃德斌以行動證明與太太感情依舊。近日，Joyce於尖沙嘴開設的時裝店盛大啟市，黃德斌全程在場打點，更一同參與醒獅點睛及敲鑼儀式，場面非常熱鬧。老闆娘Joyce人緣甚佳，獲徐榮、何啟南、陳庭欣等圈中好友親身到賀。從現場照片可見，黃德斌與Joyce笑容滿面，與好友們開心合照，夫妻恩愛如初。

好友徐榮更帶同女兒「包包」徐心怡一同到場祝賀，包包也與黃德斌夫婦開心合影，場面溫馨。徐榮的家庭IG帳號亦有發文：「祝Joyce姐姐開工大吉，生意興隆！」Joyce本人亦在Threads分享喜悅，感謝好友支持，並寫下祝福：「大年初五，開市大吉，事事順利，大展鴻圖大利，生意興隆！」