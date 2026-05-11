江圖設靈丨胞弟悲痛揭死因 拒接手江圖物業：捐畀慈善機構 古天樂鮑起靜送花牌致哀

資深藝人江圖（原名：蔡志祥）上月15日因病離世，享年89歲。今日（11日）江圖在紅磡世界殯儀館設靈，演藝人協會、亞洲電視、古天樂、余慕蓮、鮑起靜與方平、楊紹雄、田啟文、黃夏蕙等送上花牌致意。江圖的喪禮由其弟蔡志和打理，身為圈外人的他婉拒拍照及拍影片，透露江圖生前信佛，但喪禮沒有任何宗教儀式，靈堂布置簡潔，橫幅寫「永遠懷念」，遺照是一張江圖的側臉帶有笑容的相片，蔡志和透露是從江圖的寓所找到的舊照。

胞弟蔡志和透露江圖死因

蔡志和受訪表示，江圖於3月14日起入院廣華醫院老人科，曾一度轉往深切治療部留醫，後轉往九龍醫院，於4月15日上午8時多，因充血性心臟衰竭離世。家人曾往醫院探望，但當日早上已是彌留狀態，沒有知覺。問哥哥可有說話留下？蔡志和稱沒有，坦言哥哥對他和朋友都沒交代，有自己的生活，自照顧他的契仔以及契仔表哥先後離世，江圖是獨居狀態與他少來往，「他有自己一班朋友，我最後睇他手機，有聯絡的朋友大約50位。」談到江圖捐出物業予慈善機構，蔡志和稱，哥哥曾問他與太太是否接手，但已拒絕，「所以他用自己方法處理，聽佢哋（演藝人協會）講捐畀慈善機構，立平安紙，詳情我不清楚。（演藝人協會有幫忙處理喪事？）沒有，本來我沒有和他們接觸，所有事都想低調，搞咁多做乜。」

相關閱讀：「亞視金牌綠葉」江圖5月11日設靈翌日出殯 上月心臟病離世享年89歲 《叔·叔》成遺作

江圖陪葬品不多 舊衫捐予救世軍

蔡志和又透露，江圖只有一小袋陪葬品，又指他生前愛打扮，有11袋紅白藍和3膠箱的舊衫，會捐予救世軍。而江圖將於明日（12日）上午10時大殮，10時30分辭靈，遺體將移往哥連臣角火葬場火化。

相關閱讀：江圖離世丨後事由家人安排遺囑內容曝光 離世前一晚好精靈 田啟文嘆走得突然：冇好辛苦

黃夏蕙向故友江圖致意

黃夏蕙到場向江圖致意，她透露曾與對方合作，40多年前第一次拍戲，對方演她的老公，因此每次見面都會抱抱稱江圖做老公，有很多難忘事，每次見面都會影相，她對於江圖的病逝感到突然，月前見面時仍不覺得對方身體不妥，也沒透露患病。黃夏蕙指經常與江圖見面，有派對都會約他出來，至於其弟透露江圖晚年一個人生活，黃夏蕙表示據她所知是有人照顧他出入，土問江圖有甚麼喜歡做的事？她指江圖最喜歡唱歌。

黃夏蕙再談契仔李泳豪與李泳漢

黃夏蕙對於契仔李泳豪與李泳漢交惡，曾表示望家人間不要對薄公堂，近日李泳豪表示有打算訴諸法律處理母親遺產，黃夏蕙嘆家事很難講。至於李泳漢拖足十日才告知父親李家鼎施明的死訊而引起公憤，黃夏蕙指自己也沒收過通知，嘆鼎爺為此傷心，亦有關心鼎爺。

相關閱讀：契媽黃夏蕙慨歎李泳豪唔知媽媽施明安葬地 心酸開腔：切肉不離皮 一家人以和為貴 籲李泳漢勿按樓