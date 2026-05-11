契媽黃夏蕙慨歎李泳豪唔知媽媽施明安葬地 心酸開腔：切肉不離皮 一家人以和為貴 籲李泳漢勿按樓

李家鼎和兒子李泳漢近日的紛爭越演越烈，作為李泳漢和李泳豪契媽的黃夏蕙表示看到報道很心痛，認為一家人應以和為貴，雖然現在大家各執一詞，但相信他們能慢慢解決事件，對於李泳漢指自己中學未畢業難搵工，黃夏蕙表示只要肯做，不會找不到工作，指做子女應該要工作，孝順父母，不需要父母擔心。

李家鼎硬頸唔講家事

她表示在他們小時候就上契，但因自己工作忙，沒時間陪他們成長，大家有一段長時間沒有見面，所以不太了解他們的家事，但都希望兩位契仔以和為貴，以爸爸為主，「媽媽已經離開，爸爸是他們唯一親人，要好好孝順。（李家鼎可有在妳面前因家事喊過？）鼎爺好硬頸，他不講家事，我都是睇新聞才知，我們見面時都很客氣。」並謂之後會慰問關心對方。

黃夏蕙籲一家人互相照應

對於李泳豪接受《星島頭條》獨家訪問時表示不知施明墓地地址，母親節只能用自己方法悼念媽媽，對此，黃夏蕙慨歎不明為什麼他們一家人會搞到現在這樣？如她知道地址一定會告訴李泳豪，又說不希望李泳漢按樓，認為一家人在困難時應互相照應，「切肉不離皮，一個是爸爸，一個是弟弟，應該和和氣氣，希望他們能互相諒解。」