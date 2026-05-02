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「亞視金牌綠葉」江圖5月11日設靈翌日出殯 上月心臟病離世享年89歲 《叔·叔》成遺作

影視圈
更新時間：21:00 2026-05-02 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-02 HKT

資深藝人江圖（原名蔡志祥）4月時因心臟病離世，享年89歲（積閏享壽91歲）。其胞弟蔡志和今日（2日）發訃聞，證實其兄長江圖早前於九龍醫院離世。為悼念這位服務亞視逾30年的「金牌綠葉」，家人訂於2026年5月11日（星期一）下午四時，在紅磡世界殯儀館為江圖設靈，並於翌日出殯，讓親友作最後致意。

江圖出身粵劇世家曾演多部劇集

江圖的演藝生涯橫跨大半世紀，他出生於粵劇世家，19歲起便投身梨園。60年代轉戰影壇，先後效力麗的、佳藝、無綫及亞視等多家電視台，其中以在亞視的歲月最為人熟知。他在效力亞視的30年間，參演了無數膾炙人口的劇集，包括《大地恩情》、《大俠霍元甲》、《精武門》及《我和殭屍有個約會》系列等，其精湛演技塑造了多個經典角色，成為香港觀眾的集體回憶。

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江圖晚年復出拍《叔·叔》獲讚

江圖在2010年後逐漸淡出幕前，但對演藝事業的熱愛未減。2019年，他應邀復出參演電影《叔·叔》，其自然的演繹大獲好評，令不少觀眾感到驚喜。雖然他前年出席聚會時身形略顯清減，但其講究的打扮與矍鑠精神，被友人形容為「皇帝出巡」，可見其樂觀開朗的個性。江圖的離去，是香港演藝界的一大損失，但他所留下的經典作品，將會永存於觀眾心中。

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