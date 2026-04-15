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江圖離世｜年輕多跟富家女拍拖  生活不羈致終身未婚  極度貪靚曾獲「傑出演藝大獎」

影視圈
更新時間：15:47 2026-04-15 HKT
發佈時間：15:47 2026-04-15 HKT

人稱「亞視傳奇綠葉」的資深演員江圖，今日驚傳因心臟病與世長辭，享年89歲，消息震驚演藝圈。江圖一生塑造了無數經典配角，演技備受肯定，而他畢生未婚，他就曾於訪問中解釋原因。

江圖年輕不羈錯過適婚年齡

江圖縱橫演藝圈數十年，感情生活一直相當低調。他曾於訪問中坦言，自己終身未婚與年輕時不羈的性格有關。他直認年輕時幾乎每晚都外出飲酒玩樂，交往的對象多是比自己年長的富家女，但當時並無成家立室的打算，在日復一日的玩樂中，最終錯過了適婚年齡，單身至今。

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江圖三年前獲頒「傑出演藝大獎」

江圖的演藝生涯備受業界肯定。3年前他於香港演藝人協會獲頒「傑出演藝大獎」，並由會長古天樂親自頒獎。當時他精神奕奕地表示：「好開心可以得獎，我好鍾意做戲，希望再有機會做戲，我未係老到行唔到，仲可以同觀眾見面。」一言一語都流露出他對演戲的熱愛。

江圖天生貪靚 「光鮮地老去」

除了演技出眾，江圖也是圈中聞名的「貪靚之人」。他曾表示要「讓自己光光鮮鮮地老去」，對儀容打扮一絲不苟。他過去拍劇時，更不介意自掏腰包添置戲服，他曾笑言：「監製諗起想要人扮有錢佬，就會諗起江圖。」只因他總能以最華麗的私伙衫，完美演繹富豪角色，其敬業及愛美的精神令人敬佩。

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