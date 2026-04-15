「亞視傳奇綠葉」江圖心臟病逝 享年89歲 9年前痛失摯愛嘆人生最悲情的事

被譽為「亞視傳奇綠葉」的江圖今日（15日）因心臟病離世，享年89歲，藝人田啟文（田雞）證實消息：「（江圖）真的走了，今天早上7時多，心臟病走。」江圖最後一次露面是今年二月演藝人協會的會員春茗茶敍，當時與會長古天樂、副會長錢嘉樂及多位資深藝人齊聚一堂話當年。

江圖最後一次演出是2019年電影《叔·叔》

江圖在2010年因聽力問題淡出娛樂圈，直到2019年參與電影《叔·叔》飾演同志超仔，當時激罕再現身，為觀帶來不少驚喜，在今年2月的春茗茶敍上，江圖身穿一件鮮紅色的中式織花外套，精神矍鑠，但最搶眼的莫過於他胸前佩戴的一條份量十足的翡翠玉石項鍊，翠綠的玉石碩大飽滿，盡顯氣派。

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江圖曾稱要讓自己光光鮮鮮地老去

一直以來，江圖都是貪靚之人，經常以襯到絕的打扮示人，他曾在訪問上表示要讓自己光光鮮鮮地老去，以前拍劇時不介意出私伙衫，「我鍾意着穿靚衫，眼鏡同西裝都係我自己，嗰陣亞視有指定嘅時裝店，但係選擇唔多，所以我寧願自己搞掂，所以監製諗起想要人扮有錢佬，就會諗起江圖。」出身粵劇世家的江圖，60年代初曾在佛山粵劇團演出，到了1964年開始在香港電影圈拍戲，拍過《香港屋詹下》、《金面俠》、《秋雨春心》等作品，在1971年加入麗的電視（亞視前身），在《星星月亮太陽》更擔任男主角，跟劉松仁差不多是同期。

江圖契仔江暉因肝癌病逝

近年江圖多數獨來獨往，但其實20多年前與契仔江暉同住照顧，可惜江暉在2017年的平安夜因肝癌病逝，當時對江圖打擊頗大：「人生有好多悲情，最悲情嘅就係失去自己親愛嘅人，係最痛苦嘅事。我哋好似兩父子，佢好照顧我，我又貪靚，佢會幫我打點服裝，我哋一起出去，朋友都讚我哋兩父子嘅打扮一流，佢臨終前託佢嘅表哥照顧我，反正屋企有多間房，我都歡迎佢嚟探我，做義工又識咗契女，佢好好，得閒就嚟搵我飲茶。」