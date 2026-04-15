江圖離世｜2月最後公開露面極精神 潮戴粉紅帽豎手指公好精靈 遺作《叔‧叔》演老同志
更新時間：15:00 2026-04-15 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-15 HKT
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被譽為「亞視傳奇綠葉」的資深演員江圖，今日驚傳因心臟病與世長辭，享年89歲。藝人田啟文（田雞）已證實此一噩耗，表示：「（江圖）真的走了，今天早上7時多，心臟病走」。江圖的離世讓許多影迷和圈中好友感到愕然，他於2月才公開露面，當時精神狀態極佳，如今音容宛在，令人不勝唏噓。
江圖2月最後現身
江圖最後一次公開現身，是在今年2月由香港演藝人協會舉辦的會員春茗茶聚上。在活動的大合照中，久未露面的江圖。年近九旬的他看起來精神矍鑠，面色紅潤，完全不像一位即將步入耄耋之年的長者。
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江圖最後身影極精神
他當日的打扮更是充滿活力與童心，身穿一件鮮紅色的中式織花外套，胸前佩戴著一條碩大飽滿的翡翠玉石項鍊，氣派十足。更顯玩味的是，他頭上反戴著一頂粉紅色的閃片棒球帽，為傳統造型注入了潮流元素。面對鏡頭，江圖面帶親切笑容，並豎起大拇指，看起來心情極佳，與一眾老友記相聚甚是愉快。沒想到，這次的歡聚竟成爲他留給大眾的最後身影。
江圖遺作扮演老同志
江圖的電影遺作是2019年上映的電影《叔‧叔》。當時他以83歲高齡客串，飾演老同志「超仔」一角。雖然戲份不多，但他將角色早年出櫃，晚年卻獨居終老的無奈與落寞演繹得淋漓盡致，成為片中極具象徵意義的角色。不少網民都大讚他扮演老同志入型入格，演技精湛，為他的演藝生涯畫下了一個完美的句點。
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