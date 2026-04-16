江圖離世丨後事由家人安排遺囑內容曝光 離世前一晚好精靈 田啟文嘆走得突然：冇好辛苦

有「亞視傳奇綠葉」之稱的資深演員江圖，昨日（15日）驚傳因心臟病離世，享年89歲。 江圖在演藝圈服務超過60年，是亞洲電視的忠誠藝人之一，其敬業精神和精湛演技，長久以來深受觀眾喜愛。他的死訊傳出後，演藝圈眾多好友及後輩均表不捨。

田啟文稱江圖走得比較突然

香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞）證實江圖的死訊，其後他表示農曆年前曾跟江圖食飯，還協助對方搞遺囑事宜：「嗰陣除咗安排佢做採訪，仲有幫佢搞遺囑啲嘢，嗰陣時身體好好。」田啟文續說：「佢今次走得比較突然，因為係肺積水入醫院調理，走之前嘅前一晚都好精靈，所以冇好辛苦。」

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出身於演藝世家，母親馮俠華為粵劇女鬚生，曾與名伶任劍輝一同演出，舅父馮俠魂曾為1930至1950年代正印文武生，舅母楚岫雲則是著名粵劇花旦。江圖一生未婚，但有弟弟妹妹等家人，田啟文說：「會有人幫佢搞後事。」江圖20多年前與契仔江暉同住照顧，可惜江暉在2017年的平安夜因肝癌病逝，大受打擊的江圖曾說：「人生有好多悲情，最悲情嘅就係失去自己親愛嘅人，係最痛苦嘅事。我哋好似兩父子，佢好照顧我，我又貪靚，佢會幫我打點服裝，我哋一起出去，朋友都讚我哋兩父子嘅打扮一流，佢臨終前託佢嘅表哥照顧我，反正屋企有多間房，我都歡迎佢嚟探我，做義工又識咗契女，佢好好，得閒就嚟搵我飲茶。」

膝下無子的江圖今年年初曾接受《東周刊》訪問，他曾表稱見到余幕蓮看透生死，並於死後捐出所住的一層樓，江圖覺得這個安排很有意義，所以決定仿效：「我已立咗平安紙，搵咗古天樂、田啟文同卓慧敏協助處理，大家都係透過香港演藝人協會認識。將來百年歸老，我嘅財產會捐晒俾慈善機構。」江圖對演藝事業充滿熱誠，即使是綠葉角色也用心詮釋，尤其注重形象，經常以襯到絕的打扮示人，他曾在訪問上表示要讓自己光鮮地老去，以前拍劇時不介意出私伙衫，「我鍾意着穿靚衫，眼鏡同西裝都係我自己，嗰陣亞視有指定嘅時裝店，但係選擇唔多，所以我寧願自己搞掂，所以監製諗起想要人扮有錢佬，就會諗起江圖。」

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