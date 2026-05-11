陳志雲涉貪官司看清朋友真面目 男星轉投「余黨」割席：世界仔識做呀 矛頭直指崔建邦？

陳志雲近日接受傳媒訪問，重提當年捲入涉貪案的經歷與人情冷暖。這宗纏訟七年的官司最終在終審法院還他清白，陳志雲坦言至今仍不知舉報人是誰，但事件卻讓他看透身邊人的真面目。他特別感激好友王喜雪中送炭，在他被扣查後為他準備備用電話，更承諾隨時陪伴助他度過情緒難關；相反，昔日獲他力捧、被外界歸類為「迷雲黨」的一名男星，卻在余詠珊上任後變身「世界仔」火速與他割席，轉投「余黨」以保形象，令他深刻體會到職場上「一朝天子一朝臣」的殘酷現實，他說：「呢個世界仔識做呀！」言論即引起網民討論，不少人猜測這位「世界仔」男星的真正身份。

男星轉投「余黨」矛頭直指崔建邦？

其實翻查過去報導，昔日被封為「迷雲黨」的男星主要有四位，分別是與他關係最密切的摯友王喜、曾以「Honey」稱呼他的愛將鄧健泓、深得他提拔的崔建邦（Amigo），以及前TVB藝人寧進。不過，近年仍與陳志雲保持來往的只有王喜與鄧健泓，前者在官司期間一直不離不棄陪伴在旁，後者早前被發現即使移民加拿大，仍有為陳志雲處理剪片工作。至於已淡出幕前的寧進，2021年仍有跟陳志雲聚會，可見三人嫌疑不大。

因此，網民將「嫌疑人」目標鎖定在崔建邦與寧進身上。當中，又以崔建邦的嫌疑最大，事關當年陳志雲因官司離開TVB後，崔建邦正正獲得當時剛上位的高層余詠珊力薦，一度重返大騷司儀及節目主持崗位，曾參與的節目包括2011至2016年的《十大勁歌金曲頒獎典禮》、《香港小姐競選》、《星夢傳奇》等，可見陳志雲2011年捲入官司後，崔建邦工作仍然非常多，與陳志雲口中描述轉投「余黨」的男星特徵不謀而合。

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陳志雲重返舊東家TVB機會微

訪問中亦談到當年離開TVB的內幕，陳志雲透露雖然在停職期間公司有發還薪金，但極度熱愛工作的他無法忍受「無了期等待」及不獲安排實質工作，最終決定主動向方逸華請辭。離巢後他的事業依然多姿多采，先後轉投商台出任高層，近期更為HOY TV音樂節目《歲月如歌》擔任聲音導航。當被問到未來會否重返舊東家TVB時，他坦言機會微乎其微，並豁達地表示雖然自己心中毫無芥蒂，但別人未必作如是想。

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陳志雲誤墮投資陷阱損失千萬

除了事業上的風波，陳志雲在訪問中亦大爆曾遭遇財務重創的驚心動魄經歷。他透露曾因過度信任相熟銀行經理，在不知情下誤墮槓桿投資陷阱，直到股市大跌被追討300萬補倉時，才驚覺自己一直被安排「炒孖展」。面對龐大的財務壓力與滯後的財務報告，他一度每天擔驚受怕至需要服食鎮靜劑，最終決定強行斬倉止蝕離場，為此慘損高達八位數字（過千萬）的積蓄。不過，現年67歲的他如今早已看開，直言損失了反而如釋重負，經歷過人生高低起伏後有感「最緊要健康」。

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