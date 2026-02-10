過氣男星移民加國仍獲前緋聞對象陳志雲關照 驚爆陷婚姻危機？ 質問老婆：唔愛我囉！

鄧健泓（Patrick）與老婆石詠莉（Sukie）移民加拿大3年多，定居於卡加利。他們雖然已淡出香港娛樂圈，但仍一直透過IG及YouTube等分享移民生活點滴。日前，鄧健泓在YouTube影片中分享，他準備加拿大公民試（Citizenship Knowledge Test）的過程，影片更記錄了夫妻間的趣事。

鄧健泓為移民「地獄式」溫書

影片中，鄧健泓透露自2020年9月定居加拿大後，他們便計劃在住滿3年後申請入籍。他分享了詳細的時間線：在2023年9月遞交申請，11月中收到打指模通知，並於今年1月接獲在一個月內完成公民考試的通知，整個過程歷時約4個月。

為了應付這個重要的考試，鄧健泓坦言自己一向害怕讀書和考試，因此採取了「速戰速決」的策略。他花了6天時間進行「地獄式」溫書，並重拾昔日做演員背劇本的技巧——將所有重點手寫抄錄在筆記本上，以加深記憶。他更笑言，溫書期間重新找回了讀書時手指因寫字太多而長繭的「懷舊感」。

相關閱讀：前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊

鄧健泓石詠莉甜蜜互動

在分享溫習心得的同時，鄧健泓亦不忘放閃。影片記錄了他陪老婆石詠莉去配新眼鏡的過程。他憶起十多年前，老婆第一次到訪他家時，便是戴著眼鏡、素顏的模樣，那份純樸的感覺讓他萌生愛意。如今老婆換上新眼鏡，視力變得更清晰，鄧健泓搞笑地問：「你戴咗眼鏡而家清晰咗好多，以前冇戴眼鏡，（望老公）有濾鏡，見我都冇乜皺紋……所以你戴咗眼鏡即刻唔愛我囉！」石詠莉聞言後甜笑否認，「我冇咁講喎！你唔好冤枉我喎！」夫妻互動十分甜蜜。

相關閱讀：前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」

鄧健泓移民加拿大身體出事？

鄧健泓與陳志雲仍有合作

除了分享家庭生活，鄧健泓亦分享平時有為前TVB高層陳志雲的YouTube頻道影片擔任後期製作，似乎移民後仍獲陳志雲關照。鄧健泓早年在TVB發展時被指是「迷雲黨」一員，作為陳志雲愛將，與崔建邦一樣受到力捧。翻查過往報導，2007年二人甚至曾傳出「斷背情」，據當時報導，鄧健泓以「Honey」（蜜糖）形容陳志雲，引發外界揣測二人關係非比尋常，成為城中熱話。雖他解釋此舉是為感謝對方給予機會，但事件依然持續發酵，引來極大迴響。網民對於兩人各自都經歷過低谷，至今仍有聯絡，大讚他們是真朋友。

相關閱讀：「半百」鄧健泓檢測報告出爐稱要活得精彩 曾因心臟持續出現異常入院插喉 驚現「斷崖式衰老」令人擔憂

鄧健泓向成為加國公民邁進一大步

在影片的最後，鄧健泓分享他花了15分鐘便完成了線上考試，並成功合格。他興奮地與老婆擊掌慶祝，正式放下心頭大石，向成為加拿大公民的目標又邁進一大步，更鼓勵石詠莉：「下個到你！」這段影片除了記錄考試過程，也包含了他們逛超市、到二手店尋寶、帶愛犬散步等生活日常，讓粉絲一窺他們在加拿大的平實而溫馨的生活。

相關閱讀：鄧健泓移民加拿大傳噩耗 心臟出現異常絞痛須入院插喉 氣色差呈老態令人憂心