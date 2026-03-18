陳志雲否認曾封鄧兆尊9個月：我反對雪藏人 赴英拍旅遊節目想搵前港姐林良蕙拍頭炮

陳志雲(大師)為HOY拍旅遊節目《雲遊四海》，他透露一直喜歡旅行，幾乎一個月一次，之前到北極是拍紀錄片，今次希望與觀眾分享所見所聞。節目首站計劃前往英國倫敦，他更表示聽聞前港姐冠軍林良蕙在當地，有意邀請對方亮相。被問到可有拍檔同行，陳志雲笑言：「自己一個人處理到，都可以有拍檔㗎！」他又笑稱想參加《我要做主播》，甚至有意主持美容節目。

陳志雲拒再做TVB總經理

陳志雲指目前於商台早晚開咪，每星期更要為個人頻道完成兩個訪問，雖然忙碌但樂在其中，更呼籲大家有工作可以找他。問到會否考慮再做TVB總經理？他直言：「我唔識做啦！HOY好早期邱達昌時期邀請過我。（在余詠珊加入之前？）當然唔係佢，佢咁低級！」他笑言若要做總經理，不想再做娛樂媒體，寧願管理酒店，覺得會開心得多。

陳志雲不想對號入座

對於鄧兆尊在其娛樂頻道自爆，疑因一句說話得罪「大師」被雪藏9個月，網民聯想到陳志雲。陳志雲回應時表示不想對號入座，亦不記得曾與鄧兆尊講過這句話：「雪藏一定唔係我！唔會因此而雪藏，我一向反對雪藏人，無主動提出過雪藏，可能係有同事誤會！」他又舉例指有另一藝人經常罵他，據他所知是得罪了「高高高高層，因他不尊重老闆！」問到可覺得「食死貓」想澄清？他豁達表示：「冇所謂，我明白呢行生態，講我即係我仲有價值。」